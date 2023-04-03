https://ria.ru/20230403/strelba-1862744770.html

В Великом Новгороде конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой

В Великом Новгороде конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой - РИА Новости, 03.04.2023

В Великом Новгороде конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой

Драка двух автомобилистов со стрельбой произошла в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре, полиция работает на месте происшествия, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:52

2023-04-03T18:52

2023-04-03T18:52

происшествия

авто

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Драка двух автомобилистов со стрельбой произошла в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре, полиция работает на месте происшествия, сообщила РИА Новости пресс-служба УМВД по области. Как уточнили в полиции, в 15.45 в понедельник в дежурную часть УМВД по Великому Новгороду позвонил мужчина и сообщил о конфликте с другим водителем из-за отказа дать преимущество на дороге. Конфликт перерос в драку. Судя по видео, распространенном в соцсетях, один из мужчин достал из машины пистолет, в это время второй автомобилист уже вернулся в свою машину. Первый подошел к машине обидчика и выстрелил, открыл дверь и наставил пистолет на водителя, но передумал стрелять, захлопнул дверь. После чего мужчина, которому угрожали пистолетом, протаранил авто оппонента и снес ему дверь. "В результате драки один из участников достал травматический пистолет "Оса" и произвел выстрел в колесо автомобиля оппонента. Испугавшись, что следующий выстрел будет в него, автомобилист тронулся и совершил столкновение с машиной другого участника дорожного движение", - сообщили в пресс-службе полиции. Как уверяет автомобилист, дверь он сбил не специально. После инцидента оба позвонили в полицию и стали ждать приезда людей в погонах. Сотрудники следственно-оперативной группы сейчас работают на месте.

https://ria.ru/20230328/stelba-1861266921.html

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происшествия, авто, великий новгород