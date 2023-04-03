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В Великом Новгороде конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой - РИА Новости, 03.04.2023
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18:52 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/strelba-1862744770.html
В Великом Новгороде конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой
В Великом Новгороде конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой - РИА Новости, 03.04.2023
В Великом Новгороде конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой
Драка двух автомобилистов со стрельбой произошла в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре, полиция работает на месте происшествия, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:52
2023-04-03T18:52
происшествия
авто
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Драка двух автомобилистов со стрельбой произошла в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре, полиция работает на месте происшествия, сообщила РИА Новости пресс-служба УМВД по области. Как уточнили в полиции, в 15.45 в понедельник в дежурную часть УМВД по Великому Новгороду позвонил мужчина и сообщил о конфликте с другим водителем из-за отказа дать преимущество на дороге. Конфликт перерос в драку. Судя по видео, распространенном в соцсетях, один из мужчин достал из машины пистолет, в это время второй автомобилист уже вернулся в свою машину. Первый подошел к машине обидчика и выстрелил, открыл дверь и наставил пистолет на водителя, но передумал стрелять, захлопнул дверь. После чего мужчина, которому угрожали пистолетом, протаранил авто оппонента и снес ему дверь. "В результате драки один из участников достал травматический пистолет "Оса" и произвел выстрел в колесо автомобиля оппонента. Испугавшись, что следующий выстрел будет в него, автомобилист тронулся и совершил столкновение с машиной другого участника дорожного движение", - сообщили в пресс-службе полиции. Как уверяет автомобилист, дверь он сбил не специально. После инцидента оба позвонили в полицию и стали ждать приезда людей в погонах. Сотрудники следственно-оперативной группы сейчас работают на месте.
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происшествия, авто, великий новгород
Происшествия, Авто, Великий Новгород
В Великом Новгороде конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой

МВД: в Великом Новгороде конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Драка двух автомобилистов со стрельбой произошла в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре, полиция работает на месте происшествия, сообщила РИА Новости пресс-служба УМВД по области.
Как уточнили в полиции, в 15.45 в понедельник в дежурную часть УМВД по Великому Новгороду позвонил мужчина и сообщил о конфликте с другим водителем из-за отказа дать преимущество на дороге. Конфликт перерос в драку. Судя по видео, распространенном в соцсетях, один из мужчин достал из машины пистолет, в это время второй автомобилист уже вернулся в свою машину. Первый подошел к машине обидчика и выстрелил, открыл дверь и наставил пистолет на водителя, но передумал стрелять, захлопнул дверь. После чего мужчина, которому угрожали пистолетом, протаранил авто оппонента и снес ему дверь.
"В результате драки один из участников достал травматический пистолет "Оса" и произвел выстрел в колесо автомобиля оппонента. Испугавшись, что следующий выстрел будет в него, автомобилист тронулся и совершил столкновение с машиной другого участника дорожного движение", - сообщили в пресс-службе полиции.
Как уверяет автомобилист, дверь он сбил не специально. После инцидента оба позвонили в полицию и стали ждать приезда людей в погонах. Сотрудники следственно-оперативной группы сейчас работают на месте.
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