https://ria.ru/20230403/ssora-1862673573.html
Все попытки поссорить Россию и Армению безрезультатны, заявили в МВД
Все попытки поссорить Россию и Армению безрезультатны, заявили в МВД - РИА Новости, 03.04.2023
Все попытки поссорить Россию и Армению безрезультатны, заявили в МВД
Любые попытки недружественных стан поссорить Россию и Армению останутся безрезультатными, а сотрудничество правоохранительных ведомств двух стран при этом будет РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:32
2023-04-03T15:32
2023-04-03T15:32
россия
армения
владимир колокольцев
москва
одкб
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Любые попытки недружественных стан поссорить Россию и Армению останутся безрезультатными, а сотрудничество правоохранительных ведомств двух стран при этом будет планомерно развиваться, сообщили в пресс-центре МВД РФ со ссылкой на слова главы ведомства Владимира Колокольцева. По информации пресс-центра, в понедельник в Москве состоялась встреча главы МВД России Владимира Колокольцева с министром внутренних дел Армении Ваге Казаряном. "Владимир Колокольцев выразил уверенность, что все попытки недружественных стран внести разлад в отношения между Россией и Арменией останутся безрезультатными, а взаимодействие министерств внутренних дел будет планомерно развиваться на благо народов двух государств", - говорится в релизе. При этом глава российского ведомства обратил внимание коллеги на "непростой исторический период формирования многополярной системы мироустройства". "В качестве одного из инструментов гибридного противостояния "коллективного Запада" нашей стране было названо культивирование русофобских настроений в государствах постсоветского пространства", - отметили в пресс-центре. Более того, Колокольцев отметил активное взаимодействие армянских коллег в формате ОДКБ.
https://ria.ru/20230202/missiya-1849191603.html
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россия, армения, владимир колокольцев, москва, одкб
Россия, Армения, Владимир Колокольцев, Москва, ОДКБ
Все попытки поссорить Россию и Армению безрезультатны, заявили в МВД
В МВД заявили, что все попытки поссорить Россию и Армению останутся безрезультатными