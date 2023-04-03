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В США призвали не совершать ошибку и прислушаться к предупреждениям России

В США призвали не совершать ошибку и прислушаться к предупреждениям России - РИА Новости, 03.04.2023

В США призвали не совершать ошибку и прислушаться к предупреждениям России

Эксперты в области ядерной энергетики предостерегли Соединенные Штаты и их союзников от того, чтобы игнорировать сигналы Кремля, пишет Newsweek. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:37

2023-04-03T15:37

2023-04-03T16:13

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Эксперты в области ядерной энергетики предостерегли Соединенные Штаты и их союзников от того, чтобы игнорировать сигналы Кремля, пишет Newsweek.По мнению экспертов, такое поведение политиков на Западе связано с тем, что они начинают привыкать к заявлениям об угрозе ядерной катастрофы.Высказывания о том, что Россия может применить ядерное оружие, стали звучать все чаще после того, как она объявила о приостановке участия в ДСНВ и о планах построить хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии. И хотя считается, что угроза ядерной войны невелика, эксперты не готовы полностью исключить такую возможность.В конце марта президент Владимир Путин заявил, что договорился с Александром Лукашенко, не нарушая ДСНВ, разместить в Белоруссии оружие массового поражения. По его словам, поводом для этого послужило заявление Великобритании о поставках на Украину боеприпасов с обедненным ураном.

https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862635416.html

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россия, украина, в мире, нато