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В США призвали не совершать ошибку и прислушаться к предупреждениям России - РИА Новости, 03.04.2023
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15:37 03.04.2023 (обновлено: 16:13 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ssha-1862675636.html
В США призвали не совершать ошибку и прислушаться к предупреждениям России
В США призвали не совершать ошибку и прислушаться к предупреждениям России - РИА Новости, 03.04.2023
В США призвали не совершать ошибку и прислушаться к предупреждениям России
Эксперты в области ядерной энергетики предостерегли Соединенные Штаты и их союзников от того, чтобы игнорировать сигналы Кремля, пишет Newsweek. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:37
2023-04-03T16:13
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Эксперты в области ядерной энергетики предостерегли Соединенные Штаты и их союзников от того, чтобы игнорировать сигналы Кремля, пишет Newsweek.По мнению экспертов, такое поведение политиков на Западе связано с тем, что они начинают привыкать к заявлениям об угрозе ядерной катастрофы.Высказывания о том, что Россия может применить ядерное оружие, стали звучать все чаще после того, как она объявила о приостановке участия в ДСНВ и о планах построить хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии. И хотя считается, что угроза ядерной войны невелика, эксперты не готовы полностью исключить такую возможность.В конце марта президент Владимир Путин заявил, что договорился с Александром Лукашенко, не нарушая ДСНВ, разместить в Белоруссии оружие массового поражения. По его словам, поводом для этого послужило заявление Великобритании о поставках на Украину боеприпасов с обедненным ураном.
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россия, украина, в мире, нато
Россия, Украина, В мире, НАТО
В США призвали не совершать ошибку и прислушаться к предупреждениям России

Newsweek: в США призвали не игнорировать российские угрозы о применении ядерного оружия

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Эксперты в области ядерной энергетики предостерегли Соединенные Штаты и их союзников от того, чтобы игнорировать сигналы Кремля, пишет Newsweek.
«

"Западные союзники не прислушиваются к предупреждениям России и продолжают предоставлять Украине все больше оружия, однако если не воспринимать Москву всерьез, то это может поставить под угрозу весь мир", — говорится в публикации.

По мнению экспертов, такое поведение политиков на Западе связано с тем, что они начинают привыкать к заявлениям об угрозе ядерной катастрофы.
Высказывания о том, что Россия может применить ядерное оружие, стали звучать все чаще после того, как она объявила о приостановке участия в ДСНВ и о планах построить хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии. И хотя считается, что угроза ядерной войны невелика, эксперты не готовы полностью исключить такую возможность.
В конце марта президент Владимир Путин заявил, что договорился с Александром Лукашенко, не нарушая ДСНВ, разместить в Белоруссии оружие массового поражения. По его словам, поводом для этого послужило заявление Великобритании о поставках на Украину боеприпасов с обедненным ураном.
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