Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о попытках ВСУ пойти в контратаку - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 03.04.2023 (обновлено: 12:43 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/spetsoperatsiya-1862613622.html
Пушилин рассказал о попытках ВСУ пойти в контратаку
Пушилин рассказал о попытках ВСУ пойти в контратаку - РИА Новости, 03.04.2023
Пушилин рассказал о попытках ВСУ пойти в контратаку
Все попытки украинских войск контратаковать на нескольких направлениях отбиваются силами РФ, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:23
2023-04-03T12:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857469708_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_e3a70dd84b7d604b2f308f5b15632d76.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Все попытки украинских войск контратаковать на нескольких направлениях отбиваются силами РФ, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, это обусловлено тем, что российские подразделения успешно блокируют отдельные дороги, что не дает возможность Киеву перебрасывать дополнительные резервы.
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857469708_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_b669712caa120eb1b18699de8d60f956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пушилин рассказал о попытках ВСУ пойти в контратаку

Пушилин: ВС России отбивают все попытки Киева контратаковать на нескольких направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Все попытки украинских войск контратаковать на нескольких направлениях отбиваются силами РФ, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.
«
"Есть попытки контратаковать по нескольким направлениям, но они успешно купируются нашими подразделениями. Попытки эти не такие явные, не такими серьезными силами, чтобы создавать действительно серьезную угрозу для наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, это обусловлено тем, что российские подразделения успешно блокируют отдельные дороги, что не дает возможность Киеву перебрасывать дополнительные резервы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 апреля, 15:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала