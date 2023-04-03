https://ria.ru/20230403/spetsoperatsiya-1862613622.html
Пушилин рассказал о попытках ВСУ пойти в контратаку
Пушилин рассказал о попытках ВСУ пойти в контратаку - РИА Новости, 03.04.2023
Пушилин рассказал о попытках ВСУ пойти в контратаку
Все попытки украинских войск контратаковать на нескольких направлениях отбиваются силами РФ, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:23
2023-04-03T12:23
2023-04-03T12:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Все попытки украинских войск контратаковать на нескольких направлениях отбиваются силами РФ, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, это обусловлено тем, что российские подразделения успешно блокируют отдельные дороги, что не дает возможность Киеву перебрасывать дополнительные резервы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
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Пушилин рассказал о попытках ВСУ пойти в контратаку
Пушилин: ВС России отбивают все попытки Киева контратаковать на нескольких направлениях