Пушилин рассказал о попытках ВСУ пойти в контратаку

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"Есть попытки контратаковать по нескольким направлениям, но они успешно купируются нашими подразделениями. Попытки эти не такие явные, не такими серьезными силами, чтобы создавать действительно серьезную угрозу для наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".