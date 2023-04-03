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Минск заявил, что союз с Москвой обеспечит военную безопасность Белоруссии

Минск заявил, что союз с Москвой обеспечит военную безопасность Белоруссии - РИА Новости, 03.04.2023

Минск заявил, что союз с Москвой обеспечит военную безопасность Белоруссии

Союзнические отношения Белоруссии с Россией и ОДКБ способствуют обеспечению военной безопасности республики на уровне оборонной достаточности, говорится в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:42

2023-04-03T20:42

2023-04-03T20:42

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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Союзнические отношения Белоруссии с Россией и ОДКБ способствуют обеспечению военной безопасности республики на уровне оборонной достаточности, говорится в проекте концепции нацбезопасности, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны. "Наметившиеся тенденции по изменению баланса сил вблизи границ Республики Беларусь, милитаризация соседних стран, скрытые и явные угрозы применения военной силы создают предпосылки к нарушению стратегической стабильности в регионе Восточной Европы. Постоянное совершенствование военной организации государства, реализация мер стратегического сдерживания, союзнические отношения с Российской Федерацией и государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности обеспечивают военную безопасность страны на уровне оборонной достаточности", - отмечается в документе. Там подчеркивается, что "имеющиеся механизмы антикризисного реагирования позволяют пресекать попытки провоцирования внутренних противоречий и вооруженных конфликтов, нивелировать условия и предпосылки для внешнего военного вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь". "Военный потенциал, состояние многофункциональных оборонительных систем государства находятся на уровне, достаточном для выполнения задач по вооруженной защите Республики Беларусь в любых условиях обстановки", - отмечается в проекте. Там также напоминается, что для поддержания международной безопасности Белоруссия обладает миротворческими силами, способными выполнять союзнические обязательства за пределами страны под эгидой международных организаций. Подчеркивается, что поступательно развивается оборонный сектор экономики, совершенствуется система обеспечения потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций.

https://ria.ru/20230403/belorussiya-1862641698.html

https://ria.ru/20230402/belorussiya-1862428944.html

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