https://ria.ru/20230403/sochi-1862727434.html

В Сочи назвали условия запуска паромного сообщения с Турцией

В Сочи назвали условия запуска паромного сообщения с Турцией - РИА Новости, 03.04.2023

В Сочи назвали условия запуска паромного сообщения с Турцией

Гендиректор АО "Морской порт Сочи" Юрий Владимиров назвал условия, при которых возможен запуск нового паромного сообщения с турецким городом Трабзон, сообщает... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:19

2023-04-03T18:19

2023-04-03T18:19

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

трабзон (провинция)

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152025/71/1520257177_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_5de8e7327512172cab417e620fb76557.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Гендиректор АО "Морской порт Сочи" Юрий Владимиров назвал условия, при которых возможен запуск нового паромного сообщения с турецким городом Трабзон, сообщает РБК Краснодар."Переговоры ведутся. Общались с нашим вице-консулом в Трабзоне. Но о том, что есть конкретное решение, и уже сейчас есть судно, которое придет 1 мая, я ничего сказать не могу, потому что этой информации нет", — пояснил он.Владимиров отметил, что даже после окончательного решения турецкой стороны запустить пароход, необходимо собрать корсовет при капитане морпорта, в который входят представители всех силовых структур, Роспортебнадзора.Накануне появилась информация, что с 1 мая из Трабзона в Сочи пустят паром, который будет перевозить 300 человек, 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров. Сообщение между городами было прервано в 2014 году.

https://ria.ru/20230329/sochi-1861474917.html

сочи

трабзон (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, трабзон (провинция), турция