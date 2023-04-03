https://ria.ru/20230403/sochi-1862727434.html
В Сочи назвали условия запуска паромного сообщения с Турцией
В Сочи назвали условия запуска паромного сообщения с Турцией - РИА Новости, 03.04.2023
В Сочи назвали условия запуска паромного сообщения с Турцией
Гендиректор АО "Морской порт Сочи" Юрий Владимиров назвал условия, при которых возможен запуск нового паромного сообщения с турецким городом Трабзон, сообщает... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:19
2023-04-03T18:19
2023-04-03T18:19
туризм
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Гендиректор АО "Морской порт Сочи" Юрий Владимиров назвал условия, при которых возможен запуск нового паромного сообщения с турецким городом Трабзон, сообщает РБК Краснодар."Переговоры ведутся. Общались с нашим вице-консулом в Трабзоне. Но о том, что есть конкретное решение, и уже сейчас есть судно, которое придет 1 мая, я ничего сказать не могу, потому что этой информации нет", — пояснил он.Владимиров отметил, что даже после окончательного решения турецкой стороны запустить пароход, необходимо собрать корсовет при капитане морпорта, в который входят представители всех силовых структур, Роспортебнадзора.Накануне появилась информация, что с 1 мая из Трабзона в Сочи пустят паром, который будет перевозить 300 человек, 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров. Сообщение между городами было прервано в 2014 году.
https://ria.ru/20230329/sochi-1861474917.html
сочи
трабзон (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, трабзон (провинция), турция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Трабзон (провинция), Турция
В Сочи назвали условия запуска паромного сообщения с Турцией
В Сочи назвали условия запуска паромного сообщения с турецким Трабзоном