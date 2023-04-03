https://ria.ru/20230403/sochi-1862618432.html
В горах Сочи пропал альпинист
В горах Сочи пропал альпинист - РИА Новости, 03.04.2023
В горах Сочи пропал альпинист
Сочинские спасатели второй день ищут пропавшего в горах курорта альпиниста, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО)... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:07
2023-04-03T13:07
2023-04-03T13:07
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СОЧИ, 3 апр - РИА Новости. Сочинские спасатели второй день ищут пропавшего в горах курорта альпиниста, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. Как уточнили там, спортсмен пропал 2 апреля. К спасателям обратился его друг, он рассказал, что в районе села Кепша мужчина забрался на скалы, чтобы отыскать два ранее пропавших квадрокоптера. Альпинист нашел один беспилотник, о чем написал друзьям, ожидавшими его внизу у машины. Затем он отправился на поиск второго беспилотника, а после на связь уже не выходил. "Дежурная смена Южного РПСО МЧС России в составе 10 человек выехала в указанный район. Спасатели поднялись до места первого квадрокоптера, пропавший и следы его пребывания не обнаружены. В связи с ухудшением погоды и опасностью передвижения по скальному рельефу в темное время суток, а также ограничением видимости поиск был приостановлен до рассвета", – рассказали в пресс-службе ЮРПСО. На сегодняшний день, по данным отряда, альпинист не найден. Поиски были возобновлены ранним утром понедельника, задействованы семь спасателей. Как отметили РИА Новости в пресс-службе сочинского отряда, скорее всего, альпинист получил травмы в горах, поскольку находился в скальной местности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В горах Сочи пропал альпинист
Спасатели в Сочи второй день ищут пропавшего в горах альпиниста
СОЧИ, 3 апр - РИА Новости. Сочинские спасатели второй день ищут пропавшего в горах курорта альпиниста, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Как уточнили там, спортсмен пропал 2 апреля. К спасателям обратился его друг, он рассказал, что в районе села Кепша мужчина забрался на скалы, чтобы отыскать два ранее пропавших квадрокоптера. Альпинист нашел один беспилотник, о чем написал друзьям, ожидавшими его внизу у машины. Затем он отправился на поиск второго беспилотника, а после на связь уже не выходил.
"Дежурная смена Южного РПСО МЧС России в составе 10 человек выехала в указанный район. Спасатели поднялись до места первого квадрокоптера, пропавший и следы его пребывания не обнаружены. В связи с ухудшением погоды и опасностью передвижения по скальному рельефу в темное время суток, а также ограничением видимости поиск был приостановлен до рассвета", – рассказали в пресс-службе ЮРПСО.
На сегодняшний день, по данным отряда, альпинист не найден. Поиски были возобновлены ранним утром понедельника, задействованы семь спасателей.
Как отметили РИА Новости в пресс-службе сочинского отряда, скорее всего, альпинист получил травмы в горах, поскольку находился в скальной местности.
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