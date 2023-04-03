https://ria.ru/20230403/snaryady-1862614393.html
Норвегия и Дания передадут Украине восемь тысяч артиллерийских снарядов
Норвегия и Дания передадут Украине восемь тысяч артиллерийских снарядов - РИА Новости, 03.04.2023
Норвегия и Дания передадут Украине восемь тысяч артиллерийских снарядов
Норвегия и Дания совместно поставят Киеву 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает норвежское министерство обороны. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:25
2023-04-03T12:25
2023-04-03T12:25
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Норвегия и Дания совместно поставят Киеву 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает норвежское министерство обороны. "Норвегия и Дания передадут 8000 артиллерийских снарядов Украине... стандартные натовские артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, они станут дополнением к передаче Данией 19 гаубиц Caesar", - говорится в релизе на сайте ведомства. Отмечается, что снаряды будут изготовлены из компонентов производства Дании и Норвегии. Как заявляет норвежское минобороны, Осло ранее передало Киеву 20 тысяч снарядов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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в мире, украина, россия, дания, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дания, Сергей Лавров, НАТО
Норвегия и Дания передадут Украине восемь тысяч артиллерийских снарядов
Норвегия и Дания передадут Украине восемь тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров