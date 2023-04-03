https://ria.ru/20230403/slova-1862724122.html

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о выводе российских войск

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о выводе российских войск - РИА Новости, 03.04.2023

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о выводе российских войск

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "пьяным угаром" требования Владимира Зеленского к российской армии покинуть новые субъекты и добавил, РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:53

2023-04-03T17:53

2023-04-03T22:53

россия

украина

донецкая народная республика

михаил шеремет

владимир зеленский

госдума рф

оон

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "пьяным угаром" требования Владимира Зеленского к российской армии покинуть новые субъекты и добавил, что Россия не только отстоит свои территории, но и освободит новые регионы Украины. Ранее Зеленский, комментируя подготовку к контрнаступлению, заявил украинским СМИ, что российские войска будут уничтожены, если они не уйдут с территорий, которые Украина считает своими. По его словам, регулярная украинская армия уже давно уничтожена, сегодня ее костяк составляют остатки националистов и натовские наемниками. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862712869.html

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html

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украина

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россия, украина, донецкая народная республика, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, оон, владимир путин, в мире