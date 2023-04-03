В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о выводе российских войск
Депутат Госдумы Шеремет назвал слова Зеленского о выводе войск России пьяным угаром
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "пьяным угаром" требования Владимира Зеленского к российской армии покинуть новые субъекты и добавил, что Россия не только отстоит свои территории, но и освободит новые регионы Украины.
Ранее Зеленский, комментируя подготовку к контрнаступлению, заявил украинским СМИ, что российские войска будут уничтожены, если они не уйдут с территорий, которые Украина считает своими.
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"Ни о каком выводе войск речи быть не может. Россия не только защитит территории своих новых субъектов, но и освободит от националистов новые регионы Украины. Поэтому свои ультиматумы, которые больше напоминают пьяный угар, Зеленский пусть оставит при себе", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, регулярная украинская армия уже давно уничтожена, сегодня ее костяк составляют остатки националистов и натовские наемниками.
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"Пришло самое время Зеленскому самому надеть каску и пойти на передовую для реализации всех своих озвученных наркотических планов. С одной целью - погибнуть как мужик, а не быть посмешищем и сдохнуть как крыса в подземном бункере. Ведь он отработанный материал, а значит, жизнь его не стоит ломаного гроша в глазах Вашингтона. России он еще пока нужен живым для публичного процесса. Решай Зеленский, времени осталось очень мало", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.