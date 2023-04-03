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Синод канонической УПЦ назначил управляющего Хмельницкой епархией - РИА Новости, 03.04.2023
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Религия
 
19:55 03.04.2023 (обновлено: 20:08 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/sinod-1862757113.html
Синод канонической УПЦ назначил управляющего Хмельницкой епархией
Синод канонической УПЦ назначил управляющего Хмельницкой епархией - РИА Новости, 03.04.2023
Синод канонической УПЦ назначил управляющего Хмельницкой епархией
Синод канонической Украинской кравославной церкви (УПЦ) назначил управляющего Хмельницкой епархией, им стал бывший викарий Киевской митрополии, сообщили в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:55
2023-04-03T20:08
религия
украина
хмельницкий (город)
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Синод канонической Украинской кравославной церкви (УПЦ) назначил управляющего Хмельницкой епархией, им стал бывший викарий Киевской митрополии, сообщили в понедельник в УПЦ. В воскресенье в УПЦ заявили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. Украинское издание "Общественное" писало, что собравшиеся проголосовали за переход собора в раскольническую структуру "Православная церковь Украины", ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества. "В ответ на рапорт Священный синод освободил Преосвященного митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония от управления Хмельницкой епархией и отправил его на покой. Новым управляющим Хмельницкой епархией назначен Преосвященный архиепископ Барышевский Виктор, который до этого был викарием Киевской митрополии", - говорится в сообщении УПЦ, опубликованном в его телеграм-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230403/lavra-1862756302.html
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украина, хмельницкий (город), россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкий (город), Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Синод канонической УПЦ назначил управляющего Хмельницкой епархией

Синод канонической УПЦ назначил бывшего викария Виктора управляющим Хмельницкой епархией

© Фото : УПЦ/TelegramУправляющий Хмельницкой епархией Преосвященный архиепископ Барышевский Виктор
Управляющий Хмельницкой епархией Преосвященный архиепископ Барышевский Виктор - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : УПЦ/Telegram
Управляющий Хмельницкой епархией Преосвященный архиепископ Барышевский Виктор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Синод канонической Украинской кравославной церкви (УПЦ) назначил управляющего Хмельницкой епархией, им стал бывший викарий Киевской митрополии, сообщили в понедельник в УПЦ.
В воскресенье в УПЦ заявили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. Украинское издание "Общественное" писало, что собравшиеся проголосовали за переход собора в раскольническую структуру "Православная церковь Украины", ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества.
"В ответ на рапорт Священный синод освободил Преосвященного митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония от управления Хмельницкой епархией и отправил его на покой. Новым управляющим Хмельницкой епархией назначен Преосвященный архиепископ Барышевский Виктор, который до этого был викарием Киевской митрополии", - говорится в сообщении УПЦ, опубликованном в его телеграм-канале.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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