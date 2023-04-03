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Глава Московской области предлагает ﻿расширить применение офсетных сделок - РИА Новости, 03.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:56 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/sdelki-1862704309.html
Глава Московской области предлагает ﻿расширить применение офсетных сделок
Глава Московской области предлагает ﻿расширить применение офсетных сделок - РИА Новости, 03.04.2023
Глава Московской области предлагает ﻿расширить применение офсетных сделок
Расширение применения офсетных сделок, увеличение участия малого и среднего бизнеса в госзакупках предлагается рассмотреть в качестве мер поддержки... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:56
2023-04-03T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Расширение применения офсетных сделок, увеличение участия малого и среднего бизнеса в госзакупках предлагается рассмотреть в качестве мер поддержки промышленности в условиях санкций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В понедельник в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета РФ "О развитии промышленности в условиях санкционного давления" с участием глав регионов России, представителей администрации президента, членов правительства страны, руководителей крупнейших российских компаний. Воробьев рассказал журналистам, что работает в составе группы над мерами по стимулированию спроса и предлагает рассмотреть расширение применения офсетных сделок. "Офсетная сделки – это сделка, когда у тебя есть обязательства перед тем, кто построил завод и производит что-то полезное. Расширение офсетных сделок в системе здравоохранения, ФОМС в частности, также имеет принципиально важное значение", - сказал Воробьев. В качестве еще одного предложения, отметил губернатор, рассматривается более свободное и в большем объеме участие малого и среднего предпринимательства в торгах с учетом того, что значительная доля компаний принимает участие в государственных торгах бюджетных и госкорпораций. "Еще ряд моментов, которые связаны с программой импортозамещения. Есть список из 299 предприятий, которые являются критическими для нашей промышленности, т.е. они должны появиться в нашей стране, для этого производится что-то, что требует время для выхода на проектную мощность. Например, в Коломне это генераторы. И наша задача – создать условия, чтобы производители того или иного нового продукта имели государственную поддержку выхода на проектную мощность", - уточнил Воробьев. Кроме того, по его словам, также важно учитывать таможенное регулирование, которое влияет на промышленность во всех странах, включая Китай и США. "Очень заметные защитные мероприятия по таможенным пошлинам. Мы сами не можем поставить в эти страны без заметной таможенной пошлины хоть сколько-то значимых товаров – они защищают себя. Мы считаем, что мы должны рассматривать (этот вопрос) и грамотно двигаться в этом направлении", - пояснил губернатор. -0-
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ

Глава Московской области предлагает ﻿расширить применение офсетных сделок

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Расширение применения офсетных сделок, увеличение участия малого и среднего бизнеса в госзакупках предлагается рассмотреть в качестве мер поддержки промышленности в условиях санкций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В понедельник в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета РФ "О развитии промышленности в условиях санкционного давления" с участием глав регионов России, представителей администрации президента, членов правительства страны, руководителей крупнейших российских компаний.
Воробьев рассказал журналистам, что работает в составе группы над мерами по стимулированию спроса и предлагает рассмотреть расширение применения офсетных сделок.
"Офсетная сделки – это сделка, когда у тебя есть обязательства перед тем, кто построил завод и производит что-то полезное. Расширение офсетных сделок в системе здравоохранения, ФОМС в частности, также имеет принципиально важное значение", - сказал Воробьев.
В качестве еще одного предложения, отметил губернатор, рассматривается более свободное и в большем объеме участие малого и среднего предпринимательства в торгах с учетом того, что значительная доля компаний принимает участие в государственных торгах бюджетных и госкорпораций.
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"Еще ряд моментов, которые связаны с программой импортозамещения. Есть список из 299 предприятий, которые являются критическими для нашей промышленности, т.е. они должны появиться в нашей стране, для этого производится что-то, что требует время для выхода на проектную мощность. Например, в Коломне это генераторы. И наша задача – создать условия, чтобы производители того или иного нового продукта имели государственную поддержку выхода на проектную мощность", - уточнил Воробьев.
Кроме того, по его словам, также важно учитывать таможенное регулирование, которое влияет на промышленность во всех странах, включая Китай и США. "Очень заметные защитные мероприятия по таможенным пошлинам. Мы сами не можем поставить в эти страны без заметной таможенной пошлины хоть сколько-то значимых товаров – они защищают себя. Мы считаем, что мы должны рассматривать (этот вопрос) и грамотно двигаться в этом направлении", - пояснил губернатор. -0-
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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