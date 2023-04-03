https://ria.ru/20230403/sdelki-1862704309.html

Глава Московской области предлагает ﻿расширить применение офсетных сделок

Глава Московской области предлагает ﻿расширить применение офсетных сделок - РИА Новости, 03.04.2023

Глава Московской области предлагает ﻿расширить применение офсетных сделок

Расширение применения офсетных сделок, увеличение участия малого и среднего бизнеса в госзакупках предлагается рассмотреть в качестве мер поддержки... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:56

2023-04-03T16:56

2023-04-03T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Расширение применения офсетных сделок, увеличение участия малого и среднего бизнеса в госзакупках предлагается рассмотреть в качестве мер поддержки промышленности в условиях санкций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В понедельник в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета РФ "О развитии промышленности в условиях санкционного давления" с участием глав регионов России, представителей администрации президента, членов правительства страны, руководителей крупнейших российских компаний. Воробьев рассказал журналистам, что работает в составе группы над мерами по стимулированию спроса и предлагает рассмотреть расширение применения офсетных сделок. "Офсетная сделки – это сделка, когда у тебя есть обязательства перед тем, кто построил завод и производит что-то полезное. Расширение офсетных сделок в системе здравоохранения, ФОМС в частности, также имеет принципиально важное значение", - сказал Воробьев. В качестве еще одного предложения, отметил губернатор, рассматривается более свободное и в большем объеме участие малого и среднего предпринимательства в торгах с учетом того, что значительная доля компаний принимает участие в государственных торгах бюджетных и госкорпораций. "Еще ряд моментов, которые связаны с программой импортозамещения. Есть список из 299 предприятий, которые являются критическими для нашей промышленности, т.е. они должны появиться в нашей стране, для этого производится что-то, что требует время для выхода на проектную мощность. Например, в Коломне это генераторы. И наша задача – создать условия, чтобы производители того или иного нового продукта имели государственную поддержку выхода на проектную мощность", - уточнил Воробьев. Кроме того, по его словам, также важно учитывать таможенное регулирование, которое влияет на промышленность во всех странах, включая Китай и США. "Очень заметные защитные мероприятия по таможенным пошлинам. Мы сами не можем поставить в эти страны без заметной таможенной пошлины хоть сколько-то значимых товаров – они защищают себя. Мы считаем, что мы должны рассматривать (этот вопрос) и грамотно двигаться в этом направлении", - пояснил губернатор. -0-

https://ria.ru/20221221/nedvizhimost-1840367037.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф