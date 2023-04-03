https://ria.ru/20230403/sdelka-1862638494.html

Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили выполнение зерновой сделки

Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили выполнение зерновой сделки - РИА Новости, 03.04.2023

Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили выполнение зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:41

2023-04-03T13:41

2023-04-03T13:41

в мире

россия

африка

мартин гриффитс

сергей вершинин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом реализацию зерновой сделки, особое внимание было уделено задаче восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", сообщили в российском дипведомстве. Телефонный разговор состоялся в минувшую пятницу. "Был обсужден ход реализации Стамбульских пакетных соглашений, призванных содействовать обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. Особое внимание, с учетом курирующей роли Мартина Гриффитса, было уделено "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия с акцентом на задачу восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", - говорится в комментарии на сайте министерства. Также стороны рассмотрели текущую ситуацию в Сирии с упором на решение насущных гуманитарных задач, прежде всего по преодолению последствий разрушительного землетрясения, которое произошло в начале февраля, указали в МИД РФ. "С российской стороны отмечалась важность обеспечения широкого внутреннего доступа к нуждающимся в координации и по согласованию с Дамаском, как это предусмотрено резолюцией 2672 СБ ООН. Подчеркивалась необходимость обеспечения недискриминационного характера предоставления помощи при уважении суверенитета и территориальной целостности САР, в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права, включая руководящие принципы, прописанные в резолюции 46/182 ГА ООН", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230329/sdelka-1861437212.html

https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, африка, мартин гриффитс, сергей вершинин, оон