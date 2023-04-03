Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили выполнение зерновой сделки
Замглавы МИД Вершинин обсудил с замгенсека ООН Гриффитсом реализацию зерновой сделки
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом реализацию зерновой сделки, особое внимание было уделено задаче восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", сообщили в российском дипведомстве.
Телефонный разговор состоялся в минувшую пятницу.
"Был обсужден ход реализации Стамбульских пакетных соглашений, призванных содействовать обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. Особое внимание, с учетом курирующей роли Мартина Гриффитса, было уделено "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия с акцентом на задачу восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Также стороны рассмотрели текущую ситуацию в Сирии с упором на решение насущных гуманитарных задач, прежде всего по преодолению последствий разрушительного землетрясения, которое произошло в начале февраля, указали в МИД РФ.
"С российской стороны отмечалась важность обеспечения широкого внутреннего доступа к нуждающимся в координации и по согласованию с Дамаском, как это предусмотрено резолюцией 2672 СБ ООН. Подчеркивалась необходимость обеспечения недискриминационного характера предоставления помощи при уважении суверенитета и территориальной целостности САР, в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права, включая руководящие принципы, прописанные в резолюции 46/182 ГА ООН", - добавили в министерстве.