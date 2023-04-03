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Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили выполнение зерновой сделки - РИА Новости, 03.04.2023
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13:41 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/sdelka-1862638494.html
Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили выполнение зерновой сделки
Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили выполнение зерновой сделки - РИА Новости, 03.04.2023
Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили выполнение зерновой сделки
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:41
2023-04-03T13:41
в мире
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африка
мартин гриффитс
сергей вершинин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом реализацию зерновой сделки, особое внимание было уделено задаче восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", сообщили в российском дипведомстве. Телефонный разговор состоялся в минувшую пятницу. "Был обсужден ход реализации Стамбульских пакетных соглашений, призванных содействовать обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. Особое внимание, с учетом курирующей роли Мартина Гриффитса, было уделено "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия с акцентом на задачу восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", - говорится в комментарии на сайте министерства. Также стороны рассмотрели текущую ситуацию в Сирии с упором на решение насущных гуманитарных задач, прежде всего по преодолению последствий разрушительного землетрясения, которое произошло в начале февраля, указали в МИД РФ. "С российской стороны отмечалась важность обеспечения широкого внутреннего доступа к нуждающимся в координации и по согласованию с Дамаском, как это предусмотрено резолюцией 2672 СБ ООН. Подчеркивалась необходимость обеспечения недискриминационного характера предоставления помощи при уважении суверенитета и территориальной целостности САР, в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права, включая руководящие принципы, прописанные в резолюции 46/182 ГА ООН", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230329/sdelka-1861437212.html
https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html
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в мире, россия, африка, мартин гриффитс, сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Африка, Мартин Гриффитс, Сергей Вершинин, ООН
Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили выполнение зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин обсудил с замгенсека ООН Гриффитсом реализацию зерновой сделки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом реализацию зерновой сделки, особое внимание было уделено задаче восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", сообщили в российском дипведомстве.
Телефонный разговор состоялся в минувшую пятницу.
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"Был обсужден ход реализации Стамбульских пакетных соглашений, призванных содействовать обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. Особое внимание, с учетом курирующей роли Мартина Гриффитса, было уделено "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия с акцентом на задачу восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Также стороны рассмотрели текущую ситуацию в Сирии с упором на решение насущных гуманитарных задач, прежде всего по преодолению последствий разрушительного землетрясения, которое произошло в начале февраля, указали в МИД РФ.
"С российской стороны отмечалась важность обеспечения широкого внутреннего доступа к нуждающимся в координации и по согласованию с Дамаском, как это предусмотрено резолюцией 2672 СБ ООН. Подчеркивалась необходимость обеспечения недискриминационного характера предоставления помощи при уважении суверенитета и территориальной целостности САР, в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права, включая руководящие принципы, прописанные в резолюции 46/182 ГА ООН", - добавили в министерстве.
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