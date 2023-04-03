https://ria.ru/20230403/schetchiki-1862555883.html

СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков

СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков - РИА Новости, 03.04.2023

СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков

Россиян обяжут впускать работников ЖКХ в квартиры и дома для установки и обслуживания "умных" счетчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад Минстроя... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:39

2023-04-03T08:39

2023-04-03T11:09

общество

жкх

дмитрий чернышенко

светлана разворотнева

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россиян обяжут впускать работников ЖКХ в квартиры и дома для установки и обслуживания "умных" счетчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад Минстроя правительству."Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность", — уточняет издание, отмечая, что Минстрой проработал этот вопрос. В декабре "Известия" сообщили, что ведомство рассматривает возможность включить установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверили, что это не приведет к росту платежей.По словам заместителя председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, процесс включения новой строчки в платежки будет постепенным: прежде всего она появится в квитанциях у жильцов новостроек. Но сложностей для такого нововведения депутат не увидела.

https://ria.ru/20220325/elektroschetchik-1780144926.html

https://ria.ru/20220426/mosvodokanal-1785729116.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, жкх, дмитрий чернышенко, светлана разворотнева