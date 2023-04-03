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СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков - РИА Новости, 03.04.2023
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08:39 03.04.2023 (обновлено: 11:09 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/schetchiki-1862555883.html
СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков
СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков
Россиян обяжут впускать работников ЖКХ в квартиры и дома для установки и обслуживания "умных" счетчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад Минстроя... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:39
2023-04-03T11:09
общество
жкх
дмитрий чернышенко
светлана разворотнева
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россиян обяжут впускать работников ЖКХ в квартиры и дома для установки и обслуживания "умных" счетчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад Минстроя правительству."Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность", — уточняет издание, отмечая, что Минстрой проработал этот вопрос. В декабре "Известия" сообщили, что ведомство рассматривает возможность включить установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверили, что это не приведет к росту платежей.По словам заместителя председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, процесс включения новой строчки в платежки будет постепенным: прежде всего она появится в квитанциях у жильцов новостроек. Но сложностей для такого нововведения депутат не увидела.
https://ria.ru/20220325/elektroschetchik-1780144926.html
https://ria.ru/20220426/mosvodokanal-1785729116.html
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общество, жкх, дмитрий чернышенко, светлана разворотнева
Общество, ЖКХ, Дмитрий Чернышенко, Светлана Разворотнева
СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков

"Известия": россиян хотят обязать пускать работников ЖКХ в квартиры для монтажа счетчиков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗамена счетчиков электроэнергии
Замена счетчиков электроэнергии - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Замена счетчиков электроэнергии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россиян обяжут впускать работников ЖКХ в квартиры и дома для установки и обслуживания "умных" счетчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад Минстроя правительству.
"Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность", — уточняет издание, отмечая, что Минстрой проработал этот вопрос.
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В декабре "Известия" сообщили, что ведомство рассматривает возможность включить установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверили, что это не приведет к росту платежей.
По словам заместителя председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, процесс включения новой строчки в платежки будет постепенным: прежде всего она появится в квитанциях у жильцов новостроек. Но сложностей для такого нововведения депутат не увидела.
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