https://ria.ru/20230403/schetchiki-1862555883.html
СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков
СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков
Россиян обяжут впускать работников ЖКХ в квартиры и дома для установки и обслуживания "умных" счетчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад Минстроя... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:39
2023-04-03T08:39
2023-04-03T11:09
общество
жкх
дмитрий чернышенко
светлана разворотнева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853413583_0:0:2722:1532_1920x0_80_0_0_2259a0198e10c99139d7a4d4d72d76f4.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россиян обяжут впускать работников ЖКХ в квартиры и дома для установки и обслуживания "умных" счетчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад Минстроя правительству."Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность", — уточняет издание, отмечая, что Минстрой проработал этот вопрос. В декабре "Известия" сообщили, что ведомство рассматривает возможность включить установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверили, что это не приведет к росту платежей.По словам заместителя председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, процесс включения новой строчки в платежки будет постепенным: прежде всего она появится в квитанциях у жильцов новостроек. Но сложностей для такого нововведения депутат не увидела.
https://ria.ru/20220325/elektroschetchik-1780144926.html
https://ria.ru/20220426/mosvodokanal-1785729116.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853413583_0:0:2722:2042_1920x0_80_0_0_db32a182eeab81de13f2766b09ac36bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, дмитрий чернышенко, светлана разворотнева
Общество, ЖКХ, Дмитрий Чернышенко, Светлана Разворотнева
СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков
"Известия": россиян хотят обязать пускать работников ЖКХ в квартиры для монтажа счетчиков