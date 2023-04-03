https://ria.ru/20230403/sapega-1862642146.html

В СПЧ прокомментировали возможную передачу Сапеги России

В СПЧ прокомментировали возможную передачу Сапеги России - РИА Новости, 03.04.2023

В СПЧ прокомментировали возможную передачу Сапеги России

Член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Александр Брод позитивно оценил возможное возвращение Софьи Сапеги в Россию для отбывания... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:53

2023-04-03T13:53

2023-04-03T13:53

в мире

белоруссия

софия сапега

александр брод

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

задержание основателя telegram-канала nexta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681905_0:137:508:423_1920x0_80_0_0_58e0eb26ff22e4be35cfb561483dbceb.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Александр Брод позитивно оценил возможное возвращение Софьи Сапеги в Россию для отбывания наказания. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Софья Сапега может вернуться в Россию. Со ссылкой на адвоката девушки указывается, что ее мать и биологический отец обратились с ходатайством о ее переводе в Россию в Минюст РФ и что белорусская сторона дала на это согласие. В посольстве России в Белоруссии сообщили РИА Новости, что, дипломаты РФ продолжают работать с белорусской стороной по делу осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги и ожидают очередной встречи с гражданкой РФ. "Позитивно, что российские дипломаты все это время контактировали с органами власти Белоруссии и с самой Софьей Сапегой. Поскольку сама Софья и её родители неоднократно высказывали желание о возвращении её на родину, хорошо, что органы власти Белоруссии услышали и удовлетворили это стремление. Российский суд должен установить срок отбывания Софьи на родине. Процедура соблюдается," - сказал Брод РИА Новости. Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20230131/sapega-1848619597.html

https://ria.ru/20230118/dannye-1845707629.html

https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, софия сапега, александр брод, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), задержание основателя telegram-канала nexta