https://ria.ru/20230403/sapega-1862642146.html
В СПЧ прокомментировали возможную передачу Сапеги России
В СПЧ прокомментировали возможную передачу Сапеги России - РИА Новости, 03.04.2023
В СПЧ прокомментировали возможную передачу Сапеги России
Член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Александр Брод позитивно оценил возможное возвращение Софьи Сапеги в Россию для отбывания... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:53
2023-04-03T13:53
2023-04-03T13:53
в мире
белоруссия
софия сапега
александр брод
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
задержание основателя telegram-канала nexta
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Александр Брод позитивно оценил возможное возвращение Софьи Сапеги в Россию для отбывания наказания. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Софья Сапега может вернуться в Россию. Со ссылкой на адвоката девушки указывается, что ее мать и биологический отец обратились с ходатайством о ее переводе в Россию в Минюст РФ и что белорусская сторона дала на это согласие. В посольстве России в Белоруссии сообщили РИА Новости, что, дипломаты РФ продолжают работать с белорусской стороной по делу осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги и ожидают очередной встречи с гражданкой РФ. "Позитивно, что российские дипломаты все это время контактировали с органами власти Белоруссии и с самой Софьей Сапегой. Поскольку сама Софья и её родители неоднократно высказывали желание о возвращении её на родину, хорошо, что органы власти Белоруссии услышали и удовлетворили это стремление. Российский суд должен установить срок отбывания Софьи на родине. Процедура соблюдается," - сказал Брод РИА Новости. Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
https://ria.ru/20230131/sapega-1848619597.html
https://ria.ru/20230118/dannye-1845707629.html
https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, софия сапега, александр брод, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), задержание основателя telegram-канала nexta
В мире, Белоруссия, София Сапега, Александр Брод, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Задержание основателя Telegram-канала Nexta
В СПЧ прокомментировали возможную передачу Сапеги России
Член СПЧ Брод положительно оценил возможность передачи Сапеги в Россию для отбывания срока
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Александр Брод позитивно оценил возможное возвращение Софьи Сапеги в Россию для отбывания наказания.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Софья Сапега может вернуться в Россию. Со ссылкой на адвоката девушки указывается, что ее мать и биологический отец обратились с ходатайством о ее переводе в Россию в Минюст РФ и что белорусская сторона дала на это согласие. В посольстве России в Белоруссии сообщили РИА Новости, что, дипломаты РФ продолжают работать с белорусской стороной по делу осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги и ожидают очередной встречи с гражданкой РФ.
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"Позитивно, что российские дипломаты все это время контактировали с органами власти Белоруссии и с самой Софьей Сапегой. Поскольку сама Софья и её родители неоднократно высказывали желание о возвращении её на родину, хорошо, что органы власти Белоруссии услышали и удовлетворили это стремление. Российский суд должен установить срок отбывания Софьи на родине. Процедура соблюдается," - сказал Брод РИА Новости.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко
с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии
Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.
В Белоруссии вынесли приговор обвиняемым в сливе данных силовиков
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем
, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair
, летевшего из Афин
в Вильнюс
и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
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