https://ria.ru/20230403/sanktsii-1862631214.html
Силуанов назвал западные санкции абсурдными
Силуанов назвал западные санкции абсурдными - РИА Новости, 03.04.2023
Силуанов назвал западные санкции абсурдными
Министр финансов России Антон Силуанов назвал санкционную политику абсурдной и сказал, что Западу стоит поскорее это понять. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:17
2023-04-03T13:17
2023-04-03T13:17
экономика
цены на нефть
россия
роснефть
газпром
антон силуанов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов назвал санкционную политику абсурдной и сказал, что Западу стоит поскорее это понять. В ходе беседы Силуанова с финансовым блогером Ксенией Падериной прозвучал вопрос о том, куда инвестировать средства. "Надо ли вкладывать в "Газпром", "Роснефть" и так далее? Здесь многое будет зависеть от всего этого навеса из санкций, ограничений. Скорей бы они все уже - наши бывшие партнеры - поняли, что это абсурдность абсолютная - все эти санкции. Потому что они и нам, конечно, делают неприятно, но и себе в не меньшей степени. Поэтому политика (эта - ред.) абсолютно абсурдна", - сказал Силуанов. "Чем больше будет свободы в торговле, в инвестициях, тем быстрее вырастут и компании, в том числе и такие наши сырьевые гиганты", - добавил он.
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экономика, цены на нефть, россия, роснефть, газпром, антон силуанов
Экономика, Цены на нефть, Россия, Роснефть, Газпром, Антон Силуанов
Силуанов назвал западные санкции абсурдными
Министр финансов Силуанов: санкции абсурдны, и Западу следует это поскорее понять