https://ria.ru/20230403/sanktsii-1862631214.html

Силуанов назвал западные санкции абсурдными

Силуанов назвал западные санкции абсурдными - РИА Новости, 03.04.2023

Силуанов назвал западные санкции абсурдными

Министр финансов России Антон Силуанов назвал санкционную политику абсурдной и сказал, что Западу стоит поскорее это понять. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:17

2023-04-03T13:17

2023-04-03T13:17

экономика

цены на нефть

россия

роснефть

газпром

антон силуанов

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов назвал санкционную политику абсурдной и сказал, что Западу стоит поскорее это понять. В ходе беседы Силуанова с финансовым блогером Ксенией Падериной прозвучал вопрос о том, куда инвестировать средства. "Надо ли вкладывать в "Газпром", "Роснефть" и так далее? Здесь многое будет зависеть от всего этого навеса из санкций, ограничений. Скорей бы они все уже - наши бывшие партнеры - поняли, что это абсурдность абсолютная - все эти санкции. Потому что они и нам, конечно, делают неприятно, но и себе в не меньшей степени. Поэтому политика (эта - ред.) абсолютно абсурдна", - сказал Силуанов. "Чем больше будет свободы в торговле, в инвестициях, тем быстрее вырастут и компании, в том числе и такие наши сырьевые гиганты", - добавил он.

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экономика, цены на нефть, россия, роснефть, газпром, антон силуанов