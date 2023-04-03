https://ria.ru/20230403/rumyniya-1862711416.html

Бухарест поддерживает расширение ЕС на восток, заявил президент Румынии

Бухарест поддерживает расширение ЕС на восток, заявил президент Румынии - РИА Новости, 03.04.2023

Бухарест поддерживает расширение ЕС на восток, заявил президент Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест поддерживает расширение Евросоюза в восточном направлении и поддерживает евроинтеграциионный процесс... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:17

2023-04-03T17:17

2023-04-03T17:17

в мире

молдавия

румыния

бухарест

клаус йоханнис

евросоюз

олаф шольц

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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест поддерживает расширение Евросоюза в восточном направлении и поддерживает евроинтеграциионный процесс Украины и Молдавии. Канцлер Германии Олаф Шольц находится в понедельник в Бухаресте, где он встретился с Йоханнисом. "В ходе дискуссий мы коснулись и темы расширения Союза… Мы разделяем общее видение относительно стратегических ценностей расширения Союза на Восток. Я подчеркнул поддержку, которую Румыния оказывает продвижению европейского пути Молдавии и Украины", - заявил Йоханнис на брифинге после встречи с Шольцем. Он отметил, что Румыния готова оказать принципиальную поддержку потенциальным членам Евросоюза, в том числе путем предоставления экспертных знаний в критических областях и обеспечения стабильной и безопасной обстановки в регионе. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230402/bezhentsy-1862425937.html

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

молдавия

румыния

бухарест

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в мире, молдавия, румыния, бухарест, клаус йоханнис, евросоюз, олаф шольц