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Бухарест поддерживает расширение ЕС на восток, заявил президент Румынии
Бухарест поддерживает расширение ЕС на восток, заявил президент Румынии - РИА Новости, 03.04.2023
Бухарест поддерживает расширение ЕС на восток, заявил президент Румынии
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест поддерживает расширение Евросоюза в восточном направлении и поддерживает евроинтеграциионный процесс... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:17
2023-04-03T17:17
2023-04-03T17:17
в мире
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бухарест
клаус йоханнис
евросоюз
олаф шольц
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест поддерживает расширение Евросоюза в восточном направлении и поддерживает евроинтеграциионный процесс Украины и Молдавии. Канцлер Германии Олаф Шольц находится в понедельник в Бухаресте, где он встретился с Йоханнисом. "В ходе дискуссий мы коснулись и темы расширения Союза… Мы разделяем общее видение относительно стратегических ценностей расширения Союза на Восток. Я подчеркнул поддержку, которую Румыния оказывает продвижению европейского пути Молдавии и Украины", - заявил Йоханнис на брифинге после встречи с Шольцем. Он отметил, что Румыния готова оказать принципиальную поддержку потенциальным членам Евросоюза, в том числе путем предоставления экспертных знаний в критических областях и обеспечения стабильной и безопасной обстановки в регионе. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230402/bezhentsy-1862425937.html
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в мире, молдавия, румыния, бухарест, клаус йоханнис, евросоюз, олаф шольц
В мире, Молдавия, Румыния, Бухарест, Клаус Йоханнис, Евросоюз, Олаф Шольц
Бухарест поддерживает расширение ЕС на восток, заявил президент Румынии
Президент Йоханнис: Румыния поддерживает процесс расширения Евросоюза на восток