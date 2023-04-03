https://ria.ru/20230403/rukopis-1862546435.html

Ученые нашли утерянную рукопись и разгадали тайну неведомого устройства

Ученые нашли утерянную рукопись и разгадали тайну неведомого устройства - РИА Новости, 03.04.2023

Ученые нашли утерянную рукопись и разгадали тайну неведомого устройства

Ученые обнаружили и частично расшифровали скрытую рукопись, которая была написана античным астрономом Клавдием Птолемеем, пишет Newsweek. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T05:53

2023-04-03T05:53

2023-04-03T09:16

наука

в мире

италия

нью-йоркский университет

милан

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ученые обнаружили и частично расшифровали скрытую рукопись, которая была написана античным астрономом Клавдием Птолемеем, пишет Newsweek.Команда исследователей из Сорбоннского и Нью-Йоркского университетов расшифровала текст, в котором подробно описываются конструкция и использование древнего инструмента для астрономических наблюдений.Средневековый палимпсест, то есть рукопись на пергаменте, которая написана поверх уже существующей, с едва различимым греческим текстом был обнаружен еще в 1819 году. По словам ведущего автора исследования Александра Джонса, тогда древнюю рукопись прочитать практически не удалось, кроме того, проведенная тогда химическая обработка, призванная проявить текст Птолемея, не принесла успеха и лишь усугубила ситуацию.Таким образом, на протяжении веков содержание пергамента оставалось загадкой. "До этого удалось прочитать всего несколько слов, и этого было недостаточно, чтобы можно было сказать больше того, что это (описание. — Прим. ред.) чего-то астрономического", — сказал Джонс.К детальному анализу рукописи ученые приступили в 2020 году. Благодаря методам многоспектральной визуализации специалисты смогли прочесть описание астрономического инструмента под названием "метеороскоп". Он упоминается в нескольких древних текстах, включая книгу Птолемея по составлению карт "География", однако подробности о его конструкции оставались неизвестными.Скрытая рукопись, по мнению специалистов, написана в двух частях. В первой из них приводится подробное описание того, как и из чего должен изготавливаться указанный инструмент, вторая часть посвящена способам его использования."Здесь он дает достаточное количество информации, чтобы с этим текстом вы могли пойти в высококлассный цех металлообработки и получить все технические характеристики, необходимые для изготовления инструмента", — указал автор исследования.Пергамент, на котором была написана рукопись, был найден в библиотеке аббатства Боббио в Италии и сейчас хранится в Милане. Палимпсест содержит латинский текст "Этимологии" архиепископа Исидора Севильского, написанный, предположительно, в VIII веке.Несмотря на значительный прогресс, проект еще не завершен, так как даже новые технологии не позволяют полностью расшифровать содержание некоторых страниц рукописи, заключил Джонс.

https://ria.ru/20230216/davinchi-1852019118.html

https://ria.ru/20221208/zakhoronenie-1837166330.html

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в мире, италия, нью-йоркский университет, милан