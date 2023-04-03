https://ria.ru/20230403/rezhim-1862618821.html

На территории десяти регионов России ввели особый противопожарный режим

На территории десяти регионов России ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 03.04.2023

На территории десяти регионов России ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, уже введен на территории 10 регионов России,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:34

2023-04-03T12:34

2023-04-03T12:34

россия

приморский край

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003943_0:271:3160:2048_1920x0_80_0_0_28cb78916da46940ff688081d8efbbab.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, уже введен на территории 10 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Особый противопожарный режим действует на территории 10 субъектов. За прошедшую неделю выявлено более 4,9 тысячи термических точек", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что больше всего возгораний зарегистрировано на территории Бурятии, Приморского края, Еврейской автономной и Астраханской областей. Уточняется, что по статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

https://ria.ru/20230315/pozhary-1857917372.html

россия

приморский край

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, приморский край, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)