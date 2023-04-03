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На территории десяти регионов России ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 03.04.2023
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12:34 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/rezhim-1862618821.html
На территории десяти регионов России ввели особый противопожарный режим
На территории десяти регионов России ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 03.04.2023
На территории десяти регионов России ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, уже введен на территории 10 регионов России,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:34
2023-04-03T12:34
россия
приморский край
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, уже введен на территории 10 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Особый противопожарный режим действует на территории 10 субъектов. За прошедшую неделю выявлено более 4,9 тысячи термических точек", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что больше всего возгораний зарегистрировано на территории Бурятии, Приморского края, Еврейской автономной и Астраханской областей. Уточняется, что по статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
https://ria.ru/20230315/pozhary-1857917372.html
россия
приморский край
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россия, приморский край, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Приморский край, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории десяти регионов России ввели особый противопожарный режим

МЧС сообщило, что на территории десяти регионов России ввели особый противопожарный режим

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, уже введен на территории 10 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Особый противопожарный режим действует на территории 10 субъектов. За прошедшую неделю выявлено более 4,9 тысячи термических точек", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что больше всего возгораний зарегистрировано на территории Бурятии, Приморского края, Еврейской автономной и Астраханской областей.
Уточняется, что по статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
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РоссияПриморский крайАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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