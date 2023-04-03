https://ria.ru/20230403/rezervy-1862779077.html
США видят сложности в восполнении стратегических резервов нефти
США видят сложности в восполнении стратегических резервов нефти - РИА Новости, 03.04.2023
США видят сложности в восполнении стратегических резервов нефти
США видят сложности в восполнении стратегических нефтяных резервов страны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T23:16
2023-04-03T23:16
2023-04-03T23:16
в мире
сша
вашингтон (штат)
джон кирби
дженнифер грэнхолм
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА новости. США видят сложности в восполнении стратегических нефтяных резервов страны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Это будет предметом принудительных ограничений, созданных обязательными продажами по решению конгресса и сложностями в обслуживании", - сказал он в понедельник, комментируя планы пополнения стратрезервов США. Кирби добавил, что несмотря на сложности, американские власти сохраняют планы пополнять нефтяные резервы и стараться делать это с выгодой для налогоплательщиков. В марте министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм сообщила, что США потребуются годы для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций. Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе, она пояснила, что процесс тормозится желанием американской администрации закупиться топливом дешевле, чем она его продавала. В прошлом году президент США Джо Байден санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 миллионов баррелей для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости.
https://ria.ru/20230403/neft-1862621581.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), джон кирби, дженнифер грэнхолм, джо байден
В мире, США, Вашингтон (штат), Джон Кирби, Дженнифер Грэнхолм, Джо Байден
США видят сложности в восполнении стратегических резервов нефти
Белый дом: США видят сложности в восполнении стратегических резервов нефти