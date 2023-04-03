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Рейтинг показал, в каких российских городах самый грязный воздух - РИА Новости, 03.04.2023
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18:20 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/reyting-1862733195.html
Рейтинг показал, в каких российских городах самый грязный воздух
Рейтинг показал, в каких российских городах самый грязный воздух - РИА Новости, 03.04.2023
Рейтинг показал, в каких российских городах самый грязный воздух
Минусинск, Абакан и Великий Новгород заняли первые три места в топе городов с наихудшим качеством воздуха в России, следует из графика "Российской экологической РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:20
2023-04-03T18:20
общество
минусинск
абакан
великий новгород
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минусинск, Абакан и Великий Новгород заняли первые три места в топе городов с наихудшим качеством воздуха в России, следует из графика "Российской экологической платформы", опубликованного в ежегодном докладе "Инфрагрин" - "ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022". Согласно данным, представленным в докладе, Минусинск Красноярского края занял первое место в рейтинге городов с наихудшим качеством воздуха. В 2022 году уровень загрязнения составил в среднем 121 микрокилограммов газообразного загрязнителя на кубический метр в сутки. При этом на графике заметно, что загрязнение воздуха носит сезонный характер. Зимой среднесуточная концентрация вредных веществ достигала в среднем 169 микрокилограммов на кубический метр в сутки, в то время, как летом – лишь 4. Согласно российскому законодательству, воздух с концентрацией вредных веществ до 11 микрокилограммов на кубический метр считается чистым. На втором месте антирейтинга оказался Абакан. Там в 2022 году в воздухе содержалось в среднем 73 микрокилограммов газообразного загрязнителя на кубический метр в сутки. Третью строчку занял Великий Новгород со среднесуточной концентрацией загрязнения 54 микрокилограммов на кубический метр. "Сезонность загрязнения характерна для Абакана, Кемерова, Красноярска, Минусинска (в периоды отрицательных температур), что говорит о существенном вкладе автономных источников теплоснабжения и котельных", - приводятся в докладе слова директора "Российской экологической платформы" Сергея Шахматова. По его словам, низкие результаты качества воздуха в Великом Новгороде в 2022 году стали аномальными, такие данные экологи пока объяснить не могут. В июле 2022 года кабмин утвердил список 29 новых городов-участников федпроекта "Чистый воздух". В него вошли Абакан и Минусинск. Для новых участников эксперимент должен начаться с 1 сентября 2023 года. В каждом городе будут проведены сводные расчеты загрязнений и утвержден комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Цель эксперимента - к 2030 году вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года. Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
https://ria.ru/20230327/zarplaty-1860798355.html
https://ria.ru/20230331/naselenie-1861896371.html
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общество, минусинск, абакан, великий новгород
Общество, Минусинск, Абакан, Великий Новгород
Рейтинг показал, в каких российских городах самый грязный воздух

Минусинск и Абакан возглавили антирейтинг городов с самым грязным воздухом в России

© РИА Новости / Ольга РаспоповаАбакан, Хакасия
Абакан, Хакасия - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Абакан, Хакасия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минусинск, Абакан и Великий Новгород заняли первые три места в топе городов с наихудшим качеством воздуха в России, следует из графика "Российской экологической платформы", опубликованного в ежегодном докладе "Инфрагрин" - "ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022".
Согласно данным, представленным в докладе, Минусинск Красноярского края занял первое место в рейтинге городов с наихудшим качеством воздуха. В 2022 году уровень загрязнения составил в среднем 121 микрокилограммов газообразного загрязнителя на кубический метр в сутки.
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При этом на графике заметно, что загрязнение воздуха носит сезонный характер. Зимой среднесуточная концентрация вредных веществ достигала в среднем 169 микрокилограммов на кубический метр в сутки, в то время, как летом – лишь 4. Согласно российскому законодательству, воздух с концентрацией вредных веществ до 11 микрокилограммов на кубический метр считается чистым.
На втором месте антирейтинга оказался Абакан. Там в 2022 году в воздухе содержалось в среднем 73 микрокилограммов газообразного загрязнителя на кубический метр в сутки. Третью строчку занял Великий Новгород со среднесуточной концентрацией загрязнения 54 микрокилограммов на кубический метр.
"Сезонность загрязнения характерна для Абакана, Кемерова, Красноярска, Минусинска (в периоды отрицательных температур), что говорит о существенном вкладе автономных источников теплоснабжения и котельных", - приводятся в докладе слова директора "Российской экологической платформы" Сергея Шахматова.
По его словам, низкие результаты качества воздуха в Великом Новгороде в 2022 году стали аномальными, такие данные экологи пока объяснить не могут.
В июле 2022 года кабмин утвердил список 29 новых городов-участников федпроекта "Чистый воздух". В него вошли Абакан и Минусинск. Для новых участников эксперимент должен начаться с 1 сентября 2023 года. В каждом городе будут проведены сводные расчеты загрязнений и утвержден комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Цель эксперимента - к 2030 году вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года.
Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
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