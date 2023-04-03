Рейтинг показал, в каких российских городах самый грязный воздух
Минусинск и Абакан возглавили антирейтинг городов с самым грязным воздухом в России
Абакан, Хакасия. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минусинск, Абакан и Великий Новгород заняли первые три места в топе городов с наихудшим качеством воздуха в России, следует из графика "Российской экологической платформы", опубликованного в ежегодном докладе "Инфрагрин" - "ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022".
Согласно данным, представленным в докладе, Минусинск Красноярского края занял первое место в рейтинге городов с наихудшим качеством воздуха. В 2022 году уровень загрязнения составил в среднем 121 микрокилограммов газообразного загрязнителя на кубический метр в сутки.
При этом на графике заметно, что загрязнение воздуха носит сезонный характер. Зимой среднесуточная концентрация вредных веществ достигала в среднем 169 микрокилограммов на кубический метр в сутки, в то время, как летом – лишь 4. Согласно российскому законодательству, воздух с концентрацией вредных веществ до 11 микрокилограммов на кубический метр считается чистым.
На втором месте антирейтинга оказался Абакан. Там в 2022 году в воздухе содержалось в среднем 73 микрокилограммов газообразного загрязнителя на кубический метр в сутки. Третью строчку занял Великий Новгород со среднесуточной концентрацией загрязнения 54 микрокилограммов на кубический метр.
"Сезонность загрязнения характерна для Абакана, Кемерова, Красноярска, Минусинска (в периоды отрицательных температур), что говорит о существенном вкладе автономных источников теплоснабжения и котельных", - приводятся в докладе слова директора "Российской экологической платформы" Сергея Шахматова.
По его словам, низкие результаты качества воздуха в Великом Новгороде в 2022 году стали аномальными, такие данные экологи пока объяснить не могут.
В июле 2022 года кабмин утвердил список 29 новых городов-участников федпроекта "Чистый воздух". В него вошли Абакан и Минусинск. Для новых участников эксперимент должен начаться с 1 сентября 2023 года. В каждом городе будут проведены сводные расчеты загрязнений и утвержден комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Цель эксперимента - к 2030 году вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года.
Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.