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Путин повысил возраст назначения принудительных работ - РИА Новости, 03.04.2023
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11:25 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/raboty-1862594188.html
Путин повысил возраст назначения принудительных работ
Путин повысил возраст назначения принудительных работ - РИА Новости, 03.04.2023
Путин повысил возраст назначения принудительных работ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает порог возраста для назначения гражданам принудительных работ в качестве альтернативы более... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:25
2023-04-03T11:25
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает порог возраста для назначения гражданам принудительных работ в качестве альтернативы более строгому виду наказания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, принудительные работы не назначаются лицам, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ и признанным полностью неспособными к трудовой деятельности в соответствии с медзаключением. Такая мера наказания будет применяться для мужчин в возрасте до 65 лет и женщин в возрасте до 60 лет. Ранее принудительные работы моли быть назначены мужчинам в возрасте до 60 лет и женщинам до 55 лет. "Основная цель принудительных работ - перевоспитание оступившегося человека. Этот вид наказания из-за меньшей строгости режима помогает заключенному сохранить контакты с обществом", - отмечали авторы инициативы. Ранее депутаты уточняли, что с 2019 года постепенно повышается возраст выхода на страховую пенсию по старости - к 2023 году для мужчин до 65 лет, для женщин - до 60 лет.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин повысил возраст назначения принудительных работ

Путин подписал закон о повышении возраста назначения принудительных работ до пенсионного

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает порог возраста для назначения гражданам принудительных работ в качестве альтернативы более строгому виду наказания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, принудительные работы не назначаются лицам, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ и признанным полностью неспособными к трудовой деятельности в соответствии с медзаключением. Такая мера наказания будет применяться для мужчин в возрасте до 65 лет и женщин в возрасте до 60 лет. Ранее принудительные работы моли быть назначены мужчинам в возрасте до 60 лет и женщинам до 55 лет.
"Основная цель принудительных работ - перевоспитание оступившегося человека. Этот вид наказания из-за меньшей строгости режима помогает заключенному сохранить контакты с обществом", - отмечали авторы инициативы.
Ранее депутаты уточняли, что с 2019 года постепенно повышается возраст выхода на страховую пенсию по старости - к 2023 году для мужчин до 65 лет, для женщин - до 60 лет.
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