https://ria.ru/20230403/raboty-1862594188.html

Путин повысил возраст назначения принудительных работ

Путин повысил возраст назначения принудительных работ - РИА Новости, 03.04.2023

Путин повысил возраст назначения принудительных работ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает порог возраста для назначения гражданам принудительных работ в качестве альтернативы более... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:25

2023-04-03T11:25

2023-04-03T11:25

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает порог возраста для назначения гражданам принудительных работ в качестве альтернативы более строгому виду наказания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, принудительные работы не назначаются лицам, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ и признанным полностью неспособными к трудовой деятельности в соответствии с медзаключением. Такая мера наказания будет применяться для мужчин в возрасте до 65 лет и женщин в возрасте до 60 лет. Ранее принудительные работы моли быть назначены мужчинам в возрасте до 60 лет и женщинам до 55 лет. "Основная цель принудительных работ - перевоспитание оступившегося человека. Этот вид наказания из-за меньшей строгости режима помогает заключенному сохранить контакты с обществом", - отмечали авторы инициативы. Ранее депутаты уточняли, что с 2019 года постепенно повышается возраст выхода на страховую пенсию по старости - к 2023 году для мужчин до 65 лет, для женщин - до 60 лет.

https://ria.ru/20230206/zakon-1849964977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин