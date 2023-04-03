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В Запорожской области предложили усилить систему ПВО - РИА Новости, 03.04.2023
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06:55 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/pvo-1862547993.html
В Запорожской области предложили усилить систему ПВО
В Запорожской области предложили усилить систему ПВО - РИА Новости, 03.04.2023
В Запорожской области предложили усилить систему ПВО
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил усилить систему ПВО на фоне участившихся обстрелов региона со стороны украинских... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T06:55
2023-04-03T06:55
запорожская область
владимир рогов
мелитополь
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил усилить систему ПВО на фоне участившихся обстрелов региона со стороны украинских войск. Украинские войска за последнюю неделю дважды обстреляли Мелитополь. Последний раз удар наносился из РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов. "Усиление системы ПВО никогда не помешает. Украинские боевики бьют комбинировано, чтобы система ПВО захлебывалась", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, удары по Мелитополю наносятся из окрестностей города Орехов, расположенного на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://radiosputnik.ria.ru/20230401/zaes-1862325413.html
https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862471865.html
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запорожская область, владимир рогов, мелитополь, киев
Запорожская область, Владимир Рогов, Мелитополь, Киев
В Запорожской области предложили усилить систему ПВО

Член ГСА Рогов предложил усилить ПВО в Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф на боевых позициях по охране воздушного пространства - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил усилить систему ПВО на фоне участившихся обстрелов региона со стороны украинских войск.
Украинские войска за последнюю неделю дважды обстреляли Мелитополь. Последний раз удар наносился из РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов.
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"Усиление системы ПВО никогда не помешает. Украинские боевики бьют комбинировано, чтобы система ПВО захлебывалась", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, удары по Мелитополю наносятся из окрестностей города Орехов, расположенного на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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