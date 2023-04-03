https://ria.ru/20230403/pvo-1862547993.html

В Запорожской области предложили усилить систему ПВО

В Запорожской области предложили усилить систему ПВО - РИА Новости, 03.04.2023

В Запорожской области предложили усилить систему ПВО

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил усилить систему ПВО на фоне участившихся обстрелов региона со стороны украинских... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T06:55

2023-04-03T06:55

2023-04-03T06:55

запорожская область

владимир рогов

мелитополь

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842808847_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_892ab6364abf3972c75c8f20adc8bc50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил усилить систему ПВО на фоне участившихся обстрелов региона со стороны украинских войск. Украинские войска за последнюю неделю дважды обстреляли Мелитополь. Последний раз удар наносился из РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов. "Усиление системы ПВО никогда не помешает. Украинские боевики бьют комбинировано, чтобы система ПВО захлебывалась", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, удары по Мелитополю наносятся из окрестностей города Орехов, расположенного на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://radiosputnik.ria.ru/20230401/zaes-1862325413.html

https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862471865.html

запорожская область

мелитополь

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, владимир рогов, мелитополь, киев