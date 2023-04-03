Эксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники
АТОР: Краснодарский край — самый востребованный регион для поездок на майские праздники
© Depositphotos.com / oroch2Рыбная деревня, Калининград
© Depositphotos.com / oroch2
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как путешественники планируют провести длинные майские выходные, сообщает АТОР.
Специалисты национального туроператора "Алеан" проанализировали данные бронирования на первую декаду мая путевок и выяснили, что за год количество заявок удвоилось.
Краснодарский край выбрали 39 процентов клиентов, они поедут не только в Сочи, но и в Анапу, Геленджик. В Кавминводы отправится 36 процентов клиентов компании. В прошлом году на третьем месте по популярности был Крым, в этом году Алтай.
Отдых в этот период в прибрежных пятизвездочных отелях за год подорожал в среднем на 20 процентов. Расходы за проживание в "трешках" и "четверках" выросли на семь, а иногда и 15 процентов. Примерно на столько же увеличилась стоимость экскурсионных поездок.
Среди сити-туров наибольший интерес клиенты проявляют к Казани, Калининграду и республикам Северного Кавказа.
В этом году вырос интерес к регионам, куда можно добраться быстро и недорого, потратив на дорогу до десяти тысяч рублей. Такой спрос есть в Самаре, Астрахани, Оренбурге, Ульяновске, Екатеринбурге, отмечают эксперты.
Кроме того, заметно растет спрос на гастрономические туры, отдых в спа-отелях и экологическому туризму — отдыху на природе.