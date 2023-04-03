https://ria.ru/20230403/puteshestviya-1862662353.html

Эксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники

Эксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники - РИА Новости, 03.04.2023

Эксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники

Туроператоры рассказали, как путешественники планируют провести длинные майские выходные, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:30

2023-04-03T15:30

2023-04-03T15:30

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как путешественники планируют провести длинные майские выходные, сообщает АТОР.Специалисты национального туроператора "Алеан" проанализировали данные бронирования на первую декаду мая путевок и выяснили, что за год количество заявок удвоилось.Краснодарский край выбрали 39 процентов клиентов, они поедут не только в Сочи, но и в Анапу, Геленджик. В Кавминводы отправится 36 процентов клиентов компании. В прошлом году на третьем месте по популярности был Крым, в этом году Алтай.Отдых в этот период в прибрежных пятизвездочных отелях за год подорожал в среднем на 20 процентов. Расходы за проживание в "трешках" и "четверках" выросли на семь, а иногда и 15 процентов. Примерно на столько же увеличилась стоимость экскурсионных поездок.Среди сити-туров наибольший интерес клиенты проявляют к Казани, Калининграду и республикам Северного Кавказа.В этом году вырос интерес к регионам, куда можно добраться быстро и недорого, потратив на дорогу до десяти тысяч рублей. Такой спрос есть в Самаре, Астрахани, Оренбурге, Ульяновске, Екатеринбурге, отмечают эксперты.Кроме того, заметно растет спрос на гастрономические туры, отдых в спа-отелях и экологическому туризму — отдыху на природе.

https://ria.ru/20230403/zapolyare-1862117354.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор)