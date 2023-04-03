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Эксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники - РИА Новости, 03.04.2023
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Туризм
 
15:30 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/puteshestviya-1862662353.html
Эксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники
Эксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники - РИА Новости, 03.04.2023
Эксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники
Туроператоры рассказали, как путешественники планируют провести длинные майские выходные, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:30
2023-04-03T15:30
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как путешественники планируют провести длинные майские выходные, сообщает АТОР.Специалисты национального туроператора "Алеан" проанализировали данные бронирования на первую декаду мая путевок и выяснили, что за год количество заявок удвоилось.Краснодарский край выбрали 39 процентов клиентов, они поедут не только в Сочи, но и в Анапу, Геленджик. В Кавминводы отправится 36 процентов клиентов компании. В прошлом году на третьем месте по популярности был Крым, в этом году Алтай.Отдых в этот период в прибрежных пятизвездочных отелях за год подорожал в среднем на 20 процентов. Расходы за проживание в "трешках" и "четверках" выросли на семь, а иногда и 15 процентов. Примерно на столько же увеличилась стоимость экскурсионных поездок.Среди сити-туров наибольший интерес клиенты проявляют к Казани, Калининграду и республикам Северного Кавказа.В этом году вырос интерес к регионам, куда можно добраться быстро и недорого, потратив на дорогу до десяти тысяч рублей. Такой спрос есть в Самаре, Астрахани, Оренбурге, Ульяновске, Екатеринбурге, отмечают эксперты.Кроме того, заметно растет спрос на гастрономические туры, отдых в спа-отелях и экологическому туризму — отдыху на природе.
https://ria.ru/20230403/zapolyare-1862117354.html
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники

АТОР: Краснодарский край — самый востребованный регион для поездок на майские праздники

© Depositphotos.com / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Depositphotos.com / oroch2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как путешественники планируют провести длинные майские выходные, сообщает АТОР.
Специалисты национального туроператора "Алеан" проанализировали данные бронирования на первую декаду мая путевок и выяснили, что за год количество заявок удвоилось.
Краснодарский край выбрали 39 процентов клиентов, они поедут не только в Сочи, но и в Анапу, Геленджик. В Кавминводы отправится 36 процентов клиентов компании. В прошлом году на третьем месте по популярности был Крым, в этом году Алтай.
Отдых в этот период в прибрежных пятизвездочных отелях за год подорожал в среднем на 20 процентов. Расходы за проживание в "трешках" и "четверках" выросли на семь, а иногда и 15 процентов. Примерно на столько же увеличилась стоимость экскурсионных поездок.
Среди сити-туров наибольший интерес клиенты проявляют к Казани, Калининграду и республикам Северного Кавказа.
В этом году вырос интерес к регионам, куда можно добраться быстро и недорого, потратив на дорогу до десяти тысяч рублей. Такой спрос есть в Самаре, Астрахани, Оренбурге, Ульяновске, Екатеринбурге, отмечают эксперты.
Кроме того, заметно растет спрос на гастрономические туры, отдых в спа-отелях и экологическому туризму — отдыху на природе.
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