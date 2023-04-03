У Киево-Печерской лавры собралась агрессивная толпа националистов
Провокаторы у Киево-Печерской лавры выкрикивают националистические лозунги
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Националисты, собравшиеся у Киево-Печерской лавры, выкрикивают лозунги с призывами к насилию в громкоговорители, видео происходящего предоставили РИА Новости очевидцы.
На видеозаписи видно, как часть собравшихся у лавры ведет себя агрессивно и выкрикивает в громкоговорители лозунги с призывами к насилию и восхвалениями Украины.
Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что националисты на выезде "останавливают и проверяют машины на предмет того, чтобы из лавры не вывезли имущество", полицейские в этот процесс не вмешиваются.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пускают ее представителей в лавры. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".