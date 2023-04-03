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У Киево-Печерской лавры собралась агрессивная толпа националистов - РИА Новости, 03.04.2023
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Религия
 
17:57 03.04.2023 (обновлено: 18:29 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/provokatory-1862725357.html
У Киево-Печерской лавры собралась агрессивная толпа националистов
У Киево-Печерской лавры собралась агрессивная толпа националистов - РИА Новости, 03.04.2023
У Киево-Печерской лавры собралась агрессивная толпа националистов
Националисты, собравшиеся у Киево-Печерской лавры, выкрикивают лозунги с призывами к насилию в громкоговорители, видео происходящего предоставили РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:57
2023-04-03T18:29
религия
россия
киев
украина
ситуация вокруг упц
в мире
религия
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Националисты, собравшиеся у Киево-Печерской лавры, выкрикивают лозунги с призывами к насилию в громкоговорители, видео происходящего предоставили РИА Новости очевидцы. На видеозаписи видно, как часть собравшихся у лавры ведет себя агрессивно и выкрикивает в громкоговорители лозунги с призывами к насилию и восхвалениями Украины. Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что националисты на выезде "останавливают и проверяют машины на предмет того, чтобы из лавры не вывезли имущество", полицейские в этот процесс не вмешиваются. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пускают ее представителей в лавры. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230403/lavra-1862680047.html
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Очевидец о провокаторах у Киево-Печерской лавры
Очевидец о провокаторах у Киево-Печерской лавры
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россия, киев, украина, ситуация вокруг упц, в мире, религия, киево-печерская лавра
Религия, Россия, Киев, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Религия, Киево-Печерская Лавра
У Киево-Печерской лавры собралась агрессивная толпа националистов

Провокаторы у Киево-Печерской лавры выкрикивают националистические лозунги

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Националисты, собравшиеся у Киево-Печерской лавры, выкрикивают лозунги с призывами к насилию в громкоговорители, видео происходящего предоставили РИА Новости очевидцы.
На видеозаписи видно, как часть собравшихся у лавры ведет себя агрессивно и выкрикивает в громкоговорители лозунги с призывами к насилию и восхвалениями Украины.
Кресты на куполах трапезного храма Киево-Печерской лавры в Киеве. 28 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что националисты на выезде "останавливают и проверяют машины на предмет того, чтобы из лавры не вывезли имущество", полицейские в этот процесс не вмешиваются.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пускают ее представителей в лавры. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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