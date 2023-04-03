https://ria.ru/20230403/provokatory-1862725357.html

У Киево-Печерской лавры собралась агрессивная толпа националистов

У Киево-Печерской лавры собралась агрессивная толпа националистов - РИА Новости, 03.04.2023

У Киево-Печерской лавры собралась агрессивная толпа националистов

Националисты, собравшиеся у Киево-Печерской лавры, выкрикивают лозунги с призывами к насилию в громкоговорители, видео происходящего предоставили РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:57

2023-04-03T17:57

2023-04-03T18:29

религия

россия

киев

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ситуация вокруг упц

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религия

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Националисты, собравшиеся у Киево-Печерской лавры, выкрикивают лозунги с призывами к насилию в громкоговорители, видео происходящего предоставили РИА Новости очевидцы. На видеозаписи видно, как часть собравшихся у лавры ведет себя агрессивно и выкрикивает в громкоговорители лозунги с призывами к насилию и восхвалениями Украины. Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что националисты на выезде "останавливают и проверяют машины на предмет того, чтобы из лавры не вывезли имущество", полицейские в этот процесс не вмешиваются. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пускают ее представителей в лавры. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230403/lavra-1862680047.html

https://ria.ru/20230403/lavra-1862691536.html

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Очевидец о провокаторах у Киево-Печерской лавры Очевидец о провокаторах у Киево-Печерской лавры 2023-04-03T17:57 true PT0M50S

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Екатерина Зайцева

россия, киев, украина, ситуация вокруг упц, в мире, религия, киево-печерская лавра