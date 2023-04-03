Путин поручил создать условия для расширения производства протезов
Президент Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России
© Фото : предоставлено правительством Самарской областиПротезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза в травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник СамГМУ
© Фото : предоставлено правительством Самарской области
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в РФ и поддержку малых предприятий в этой сфере, доложить до 1 июля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации... разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для расширения производства протезов в Российской Федерации и поддержку малых предприятий в этой сфере, в том числе на обеспечение производства широкого спектра комплектующих изделий к протезам, их электронных компонентов, включая микродвигатели и микрочипы. Доклад - до 1 июля 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.