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Путин поручил создать условия для расширения производства протезов - РИА Новости, 03.04.2023
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10:06 03.04.2023 (обновлено: 10:08 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/protezy-1862569846.html
Путин поручил создать условия для расширения производства протезов
Путин поручил создать условия для расширения производства протезов - РИА Новости, 03.04.2023
Путин поручил создать условия для расширения производства протезов
Президент России Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в РФ и поддержку малых предприятий в этой сфере, доложить до 1... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:06
2023-04-03T10:08
экономика
россия
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в РФ и поддержку малых предприятий в этой сфере, доложить до 1 июля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.
https://ria.ru/20221207/putin-1837014017.html
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экономика, россия, владимир путин, здоровье - общество
Экономика, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин поручил создать условия для расширения производства протезов

Президент Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России

© Фото : предоставлено правительством Самарской областиПротезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза в травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник СамГМУ
Протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза в травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник СамГМУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : предоставлено правительством Самарской области
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в РФ и поддержку малых предприятий в этой сфере, доложить до 1 июля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для расширения производства протезов в Российской Федерации и поддержку малых предприятий в этой сфере, в том числе на обеспечение производства широкого спектра комплектующих изделий к протезам, их электронных компонентов, включая микродвигатели и микрочипы. Доклад - до 1 июля 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.
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