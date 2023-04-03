https://ria.ru/20230403/protezy-1862569846.html

Путин поручил создать условия для расширения производства протезов

Путин поручил создать условия для расширения производства протезов - РИА Новости, 03.04.2023

Путин поручил создать условия для расширения производства протезов

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в РФ и поддержку малых предприятий в этой сфере, доложить до 1... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:06

2023-04-03T10:06

2023-04-03T10:08

экономика

россия

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в РФ и поддержку малых предприятий в этой сфере, доложить до 1 июля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.

https://ria.ru/20221207/putin-1837014017.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, здоровье - общество