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Глава Подмосковья заявил о профиците бюджета региона по итогам 2022 года
Глава Подмосковья заявил о профиците бюджета региона по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.04.2023
Глава Подмосковья заявил о профиците бюджета региона по итогам 2022 года
Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о профиците бюджета региона по итогам 2022 года. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:46
2023-04-03T15:46
2023-04-03T15:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о профиците бюджета региона по итогам 2022 года."У нас по бюджету – плюс, мы довольны результатами, и очень хотелось бы, чтобы в следующем периоде мы также стабильно имели работающую экономику. Очень помогла программа импортозамещения. У нас 130 проектов, 24 было реализовано в 2022 году, и порядка 57 должно быть реализовано в следующем периоде. Делаем все возможное, чтобы бизнес приходил и развивал производство", - сказал Воробьев.Кроме того, добавил он, сейчас в Подмосковье отмечается большой спрос на кадры, особенно по рабочим специальностям: на сварщиков, программистов, работников на ЧПУ. Поэтому особое внимание в регионе уделяется развитию колледжей.
https://ria.ru/20230309/sotsobekty-1856865717.html
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев