Рейтинг@Mail.ru
Глава Подмосковья заявил о профиците бюджета региона по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:46 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/profitsit-1862678223.html
Глава Подмосковья заявил о профиците бюджета региона по итогам 2022 года
Глава Подмосковья заявил о профиците бюджета региона по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.04.2023
Глава Подмосковья заявил о профиците бюджета региона по итогам 2022 года
Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о профиците бюджета региона по итогам 2022 года. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:46
2023-04-03T15:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о профиците бюджета региона по итогам 2022 года."У нас по бюджету – плюс, мы довольны результатами, и очень хотелось бы, чтобы в следующем периоде мы также стабильно имели работающую экономику. Очень помогла программа импортозамещения. У нас 130 проектов, 24 было реализовано в 2022 году, и порядка 57 должно быть реализовано в следующем периоде. Делаем все возможное, чтобы бизнес приходил и развивал производство", - сказал Воробьев.Кроме того, добавил он, сейчас в Подмосковье отмечается большой спрос на кадры, особенно по рабочим специальностям: на сварщиков, программистов, работников на ЧПУ. Поэтому особое внимание в регионе уделяется развитию колледжей.
https://ria.ru/20230309/sotsobekty-1856865717.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_54de90453356e71aeb6b62a367bb5a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Глава Подмосковья заявил о профиците бюджета региона по итогам 2022 года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о профиците бюджета региона по итогам 2022 года.
"У нас по бюджету – плюс, мы довольны результатами, и очень хотелось бы, чтобы в следующем периоде мы также стабильно имели работающую экономику. Очень помогла программа импортозамещения. У нас 130 проектов, 24 было реализовано в 2022 году, и порядка 57 должно быть реализовано в следующем периоде. Делаем все возможное, чтобы бизнес приходил и развивал производство", - сказал Воробьев.
Кроме того, добавил он, сейчас в Подмосковье отмечается большой спрос на кадры, особенно по рабочим специальностям: на сварщиков, программистов, работников на ЧПУ. Поэтому особое внимание в регионе уделяется развитию колледжей.
Учитель в классе новой школы
Порядка 60 социальных объектов возведут в МО за счет областного бюджета
9 марта, 19:49
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала