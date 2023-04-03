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Глава Подмосковья заявил о профиците бюджета региона по итогам 2022 года

Глава Подмосковья заявил о профиците бюджета региона по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.04.2023

Глава Подмосковья заявил о профиците бюджета региона по итогам 2022 года

Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о профиците бюджета региона по итогам 2022 года. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:46

2023-04-03T15:46

2023-04-03T15:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о профиците бюджета региона по итогам 2022 года."У нас по бюджету – плюс, мы довольны результатами, и очень хотелось бы, чтобы в следующем периоде мы также стабильно имели работающую экономику. Очень помогла программа импортозамещения. У нас 130 проектов, 24 было реализовано в 2022 году, и порядка 57 должно быть реализовано в следующем периоде. Делаем все возможное, чтобы бизнес приходил и развивал производство", - сказал Воробьев.Кроме того, добавил он, сейчас в Подмосковье отмечается большой спрос на кадры, особенно по рабочим специальностям: на сварщиков, программистов, работников на ЧПУ. Поэтому особое внимание в регионе уделяется развитию колледжей.

https://ria.ru/20230309/sotsobekty-1856865717.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев