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Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем - РИА Новости, 03.04.2023
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20:06 03.04.2023 (обновлено: 20:11 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/proekt-1862759010.html
Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем
Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем - РИА Новости, 03.04.2023
Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем
Проект обновленной концепции нацбезопасности Белоруссии прописывает, что внешнеполитическая деятельность Минска основывается на союзнических отношениях с... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:06
2023-04-03T20:11
россия
в мире
белоруссия
минск
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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Проект обновленной концепции нацбезопасности Белоруссии прописывает, что внешнеполитическая деятельность Минска основывается на союзнических отношениях с Россией, укреплении партнерства с Китаем."Ее (Белоруссии – ред.) внешнеполитическая деятельность обеспечивает реализацию независимого курса на международной арене. Она основывается на стратегических союзнических отношениях с Российской Федерацией, всестороннем сотрудничестве с другими дружественными государствами в рамках интеграционных объединений с участием Республики Беларусь, укреплении стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой и многоплановом взаимодействии с другими государствами, уважающими наши взгляды и интересы", - говорится в проекте концепции, опубликованном на национальном правовом портале.Подчеркивается, что Белоруссия является полноправным субъектом международных отношений, неотъемлемым элементом системы региональной и международной безопасности.
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россия, в мире, белоруссия, минск
Россия, В мире, Белоруссия, Минск
Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем

Минск пропишет в концепции нацбезопасности союзничество с Россией и партнерство с Китаем

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Проект обновленной концепции нацбезопасности Белоруссии прописывает, что внешнеполитическая деятельность Минска основывается на союзнических отношениях с Россией, укреплении партнерства с Китаем.
"Ее (Белоруссии – ред.) внешнеполитическая деятельность обеспечивает реализацию независимого курса на международной арене. Она основывается на стратегических союзнических отношениях с Российской Федерацией, всестороннем сотрудничестве с другими дружественными государствами в рамках интеграционных объединений с участием Республики Беларусь, укреплении стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой и многоплановом взаимодействии с другими государствами, уважающими наши взгляды и интересы", - говорится в проекте концепции, опубликованном на национальном правовом портале.
Подчеркивается, что Белоруссия является полноправным субъектом международных отношений, неотъемлемым элементом системы региональной и международной безопасности.
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