https://ria.ru/20230403/proekt-1862759010.html
Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем
Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем - РИА Новости, 03.04.2023
Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем
Проект обновленной концепции нацбезопасности Белоруссии прописывает, что внешнеполитическая деятельность Минска основывается на союзнических отношениях с... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:06
2023-04-03T20:06
2023-04-03T20:11
россия
в мире
белоруссия
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c4c3c8c7eaaab351e00adb6b09337704.jpg
МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Проект обновленной концепции нацбезопасности Белоруссии прописывает, что внешнеполитическая деятельность Минска основывается на союзнических отношениях с Россией, укреплении партнерства с Китаем."Ее (Белоруссии – ред.) внешнеполитическая деятельность обеспечивает реализацию независимого курса на международной арене. Она основывается на стратегических союзнических отношениях с Российской Федерацией, всестороннем сотрудничестве с другими дружественными государствами в рамках интеграционных объединений с участием Республики Беларусь, укреплении стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой и многоплановом взаимодействии с другими государствами, уважающими наши взгляды и интересы", - говорится в проекте концепции, опубликованном на национальном правовом портале.Подчеркивается, что Белоруссия является полноправным субъектом международных отношений, неотъемлемым элементом системы региональной и международной безопасности.
https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862635416.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_28282f4bdc501a0a3563817c490fcb85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, белоруссия, минск
Россия, В мире, Белоруссия, Минск
Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем
Минск пропишет в концепции нацбезопасности союзничество с Россией и партнерство с Китаем