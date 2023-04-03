https://ria.ru/20230403/proekt-1862759010.html

Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем

Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем - РИА Новости, 03.04.2023

Минск пропишет в концепции нацбезопасности партнерство с Россией и Китаем

Проект обновленной концепции нацбезопасности Белоруссии прописывает, что внешнеполитическая деятельность Минска основывается на союзнических отношениях с... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:06

2023-04-03T20:06

2023-04-03T20:11

россия

в мире

белоруссия

минск

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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Проект обновленной концепции нацбезопасности Белоруссии прописывает, что внешнеполитическая деятельность Минска основывается на союзнических отношениях с Россией, укреплении партнерства с Китаем."Ее (Белоруссии – ред.) внешнеполитическая деятельность обеспечивает реализацию независимого курса на международной арене. Она основывается на стратегических союзнических отношениях с Российской Федерацией, всестороннем сотрудничестве с другими дружественными государствами в рамках интеграционных объединений с участием Республики Беларусь, укреплении стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой и многоплановом взаимодействии с другими государствами, уважающими наши взгляды и интересы", - говорится в проекте концепции, опубликованном на национальном правовом портале.Подчеркивается, что Белоруссия является полноправным субъектом международных отношений, неотъемлемым элементом системы региональной и международной безопасности.

https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862635416.html

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россия, в мире, белоруссия, минск