Рейтинг@Mail.ru
Названы новые проблемы для США от решения России и ее партнеров - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/problemy-1862543488.html
Названы новые проблемы для США от решения России и ее партнеров
Названы новые проблемы для США от решения России и ее партнеров - РИА Новости, 03.04.2023
Названы новые проблемы для США от решения России и ее партнеров
Решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца года грозит американцам ростом инфляции и цен на бензин, а для Вашингтона это чревато дальнейшим... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T04:07
2023-04-03T04:07
в мире
цены на нефть
саудовская аравия
сша
россия
опек
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца года грозит американцам ростом инфляции и цен на бензин, а для Вашингтона это чревато дальнейшим обострением отношений с Саудовской Аравией, пишет Associated Press.Решение нефтедобывающих стран, названное в материале "неожиданным", может спровоцировать повышение цен в США и других странах, которые и так переживают общемировой всплеск инфляции. Кроме того, такой шаг может поспособствовать наполнению российского бюджета."Это также может еще больше обострить отношения (Эр-Рияда. – ред.) с Соединенными Штатами, которые призвали Саудовскую Аравию и других союзников увеличить производство, так как они стремятся снизить цены и подорвать финансы России", - указывает AP.Как заявил управляющий директор Clearview Energy Partners Кевин Бук, сокращение производства может привести к росту цен на бензин в США примерно на 26 центов за галлон, в дополнение к сезонному летнему повышению. Суммарно стоимость обычного бензина в Штатах к лету может вырасти с нынешних 3,5 доллара за галлон до более чем четырех.По словам Бука, несмотря на то, что сокращение добычи составляет всего около одного процента от суточного общемирового потребления, последствия данного решения могут значительно повлиять на рыночную стоимость "черного золота".Ранее страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей). Как свидетельствуют данные торгов, на фоне решения стран ОПЕК+ мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5%.
https://ria.ru/20230401/tankery-1862340124.html
саудовская аравия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, саудовская аравия, сша, россия, опек, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Саудовская Аравия, США, Россия, ОПЕК, Санкции в отношении России
Названы новые проблемы для США от решения России и ее партнеров

AP: решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти грозит США ростом инфляции и цен на бензин

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца года грозит американцам ростом инфляции и цен на бензин, а для Вашингтона это чревато дальнейшим обострением отношений с Саудовской Аравией, пишет Associated Press.
Решение нефтедобывающих стран, названное в материале "неожиданным", может спровоцировать повышение цен в США и других странах, которые и так переживают общемировой всплеск инфляции. Кроме того, такой шаг может поспособствовать наполнению российского бюджета.
"Это также может еще больше обострить отношения (Эр-Рияда. – ред.) с Соединенными Штатами, которые призвали Саудовскую Аравию и других союзников увеличить производство, так как они стремятся снизить цены и подорвать финансы России", - указывает AP.
Как заявил управляющий директор Clearview Energy Partners Кевин Бук, сокращение производства может привести к росту цен на бензин в США примерно на 26 центов за галлон, в дополнение к сезонному летнему повышению. Суммарно стоимость обычного бензина в Штатах к лету может вырасти с нынешних 3,5 доллара за галлон до более чем четырех.
По словам Бука, несмотря на то, что сокращение добычи составляет всего около одного процента от суточного общемирового потребления, последствия данного решения могут значительно повлиять на рыночную стоимость "черного золота".
Ранее страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей). Как свидетельствуют данные торгов, на фоне решения стран ОПЕК+ мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5%.
Нефтяные танкеры в Южной Франции - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Bloomberg: в мировой нефтяной сфере наступил коренной перелом
1 апреля, 12:38
 
В миреЦены на нефтьСаудовская АравияСШАРоссияОПЕКСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала