https://ria.ru/20230403/problemy-1862543488.html

Названы новые проблемы для США от решения России и ее партнеров

Названы новые проблемы для США от решения России и ее партнеров - РИА Новости, 03.04.2023

Названы новые проблемы для США от решения России и ее партнеров

Решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца года грозит американцам ростом инфляции и цен на бензин, а для Вашингтона это чревато дальнейшим... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T04:07

2023-04-03T04:07

2023-04-03T04:07

в мире

цены на нефть

саудовская аравия

сша

россия

опек

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца года грозит американцам ростом инфляции и цен на бензин, а для Вашингтона это чревато дальнейшим обострением отношений с Саудовской Аравией, пишет Associated Press.Решение нефтедобывающих стран, названное в материале "неожиданным", может спровоцировать повышение цен в США и других странах, которые и так переживают общемировой всплеск инфляции. Кроме того, такой шаг может поспособствовать наполнению российского бюджета."Это также может еще больше обострить отношения (Эр-Рияда. – ред.) с Соединенными Штатами, которые призвали Саудовскую Аравию и других союзников увеличить производство, так как они стремятся снизить цены и подорвать финансы России", - указывает AP.Как заявил управляющий директор Clearview Energy Partners Кевин Бук, сокращение производства может привести к росту цен на бензин в США примерно на 26 центов за галлон, в дополнение к сезонному летнему повышению. Суммарно стоимость обычного бензина в Штатах к лету может вырасти с нынешних 3,5 доллара за галлон до более чем четырех.По словам Бука, несмотря на то, что сокращение добычи составляет всего около одного процента от суточного общемирового потребления, последствия данного решения могут значительно повлиять на рыночную стоимость "черного золота".Ранее страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей). Как свидетельствуют данные торгов, на фоне решения стран ОПЕК+ мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5%.

https://ria.ru/20230401/tankery-1862340124.html

саудовская аравия

сша

россия

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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, сша, россия, опек, санкции в отношении россии