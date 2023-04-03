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В Приморье закрыли туристический маршрут к леопардам - РИА Новости, 03.04.2023
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Туризм
 
11:03 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/primore-1862566971.html
В Приморье закрыли туристический маршрут к леопардам
В Приморье закрыли туристический маршрут к леопардам - РИА Новости, 03.04.2023
В Приморье закрыли туристический маршрут к леопардам
Посещение популярного у туристов экологического маршрута "Семиверстка" в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье приостановили из-за сложной... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:03
2023-04-03T11:03
туризм
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туристы
приморский край
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Посещение популярного у туристов экологического маршрута "Семиверстка" в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье приостановили из-за сложной пожароопасной обстановки, в том числе из-за крупного пожара у границы охраняемой территории, сообщает учреждение. "Уже на этих выходных произошло крупное возгорание у границ "Земли леопарда" - пожар охватил земли лесного фонда между населенными пунктами Цуканово и Рязановка. Длина огненного фронта составила более 20 километров. Нацпарк затронут не был", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в нацпарке, пожар у границы ООПТ потушен, угрозы краснокнижным дальневосточным леопардам и амурским тиграм больше не представляет. По данным "Земли леопарда", временное закрытие туристического маршрута "Семиверстка" минимизирует вероятность возгораний и обезопасит посетителей. Посещать его разрешат после снятия особого противопожарного режима. Две другие экотропы - "Кравцовские водопады" и "Тропой леопарда" - работают в обычном режиме. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
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новости - туризм, туризм, туристы, приморский край, фгбу "земля леопарда"
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Приморский край, ФГБУ "Земля леопарда"
В Приморье закрыли туристический маршрут к леопардам

Туристический маршрут закрыли в месте обитания леопардов в Приморье из-за угрозы пожаров

© Фото : @instagram/amurleo_landОдин из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае
Один из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : @instagram/amurleo_land
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Посещение популярного у туристов экологического маршрута "Семиверстка" в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье приостановили из-за сложной пожароопасной обстановки, в том числе из-за крупного пожара у границы охраняемой территории, сообщает учреждение.
"Уже на этих выходных произошло крупное возгорание у границ "Земли леопарда" - пожар охватил земли лесного фонда между населенными пунктами Цуканово и Рязановка. Длина огненного фронта составила более 20 километров. Нацпарк затронут не был", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в нацпарке, пожар у границы ООПТ потушен, угрозы краснокнижным дальневосточным леопардам и амурским тиграм больше не представляет.
По данным "Земли леопарда", временное закрытие туристического маршрута "Семиверстка" минимизирует вероятность возгораний и обезопасит посетителей. Посещать его разрешат после снятия особого противопожарного режима. Две другие экотропы - "Кравцовские водопады" и "Тропой леопарда" - работают в обычном режиме.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
Леопард - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда"
30 декабря 2022, 12:17
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыПриморский крайФГБУ "Земля леопарда"
 
 
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