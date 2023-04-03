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В Екатеринбурге загорелась сухая трава на площади в десять гектаров

В Екатеринбурге загорелась сухая трава на площади в десять гектаров - РИА Новости, 03.04.2023

В Екатеринбурге загорелась сухая трава на площади в десять гектаров

Сухая трава загорелась в Екатеринбурге на площади в 10 гектаров, есть угроза распространения огня на жилые дома, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:42

2023-04-03T14:42

2023-04-03T14:51

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

пожары

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Сухая трава загорелась в Екатеринбурге на площади в 10 гектаров, есть угроза распространения огня на жилые дома, сообщает региональный главк МЧС."В 15.44 (13.44 мск) на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Ротной. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 10 гектаров горит сухая растительность. Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на жилые дома", - говорится в сообщении.Отмечается, что тушение пожара осложняется отдаленностью водоисточников. В настоящее время огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. Уточняется, что к ликвидации возгорания привлечены и 39 человек личного состава и восемь единиц спецтехники.

https://ria.ru/20230403/rezhim-1862618821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожары, природные пожары в россии