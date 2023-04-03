https://ria.ru/20230403/potok-1862781804.html
Дипломат сравнил атаку на "Северных потоках" с трупом на семейной встрече
Дипломат сравнил атаку на "Северных потоках" с трупом на семейной встрече - РИА Новости, 03.04.2023
Дипломат сравнил атаку на "Северных потоках" с трупом на семейной встрече
Ситуацию вокруг атаки на "Северные потоки" можно сравнить с мертвецом на семейном собрании: все видят труп, но притворяются, что все в порядке, считает... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T23:55
2023-04-03T23:55
2023-04-03T23:55
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владимир путин
сеймур херш
алексей миллер
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ситуацию вокруг атаки на "Северные потоки" можно сравнить с мертвецом на семейном собрании: все видят труп, но притворяются, что все в порядке, считает высокопоставленный европейский дипломат, которого цитирует газета Washington Post, имя дипломата издание не называет. "Это как труп на семейном собрании", - заявил дипломат. Следуя такой аналогии, он поясняет, что на собраниях политиков из ЕС и НАТО существует негласное правило не говорить об атаке на "Северные потоки" - так же, как участники семейного собрания видят, что прямо здесь лежит тело, но притворяются, что все в порядке. По его словам, официальным лицам Запада удобнее всего сделать вид, что никто ничего не знает о виновниках атак. "Лучше не знать", - заключает дипломат. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230403/potok-1862630050.html
https://ria.ru/20230401/sotrudnichestvo-1862341824.html
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в мире, европа, сша, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2
В мире, Европа, США, Владимир Путин, Сеймур Херш, Алексей Миллер, Северный поток, Северный поток — 2
Дипломат сравнил атаку на "Северных потоках" с трупом на семейной встрече
Дипломат из Европы сравнил ситуацию вокруг "Северных потоков" с трупом на семейной встрече
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ситуацию вокруг атаки на "Северные потоки" можно сравнить с мертвецом на семейном собрании: все видят труп, но притворяются, что все в порядке, считает высокопоставленный европейский дипломат, которого цитирует газета Washington Post, имя дипломата издание не называет.
"Это как труп на семейном собрании", - заявил дипломат.
Сийярто прокомментировал ситуацию с расследованием по "Северным потокам"
Следуя такой аналогии, он поясняет, что на собраниях политиков из ЕС и НАТО существует негласное правило не говорить об атаке на "Северные потоки" - так же, как участники семейного собрания видят, что прямо здесь лежит тело, но притворяются, что все в порядке. По его словам, официальным лицам Запада удобнее всего сделать вид, что никто ничего не знает о виновниках атак.
"Лучше не знать", - заключает дипломат.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках"
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
В Дании подняли со дна предмет, найденный рядом с "Северным потоком — 2"