https://ria.ru/20230403/potok-1862781804.html

Дипломат сравнил атаку на "Северных потоках" с трупом на семейной встрече

Дипломат сравнил атаку на "Северных потоках" с трупом на семейной встрече - РИА Новости, 03.04.2023

Дипломат сравнил атаку на "Северных потоках" с трупом на семейной встрече

Ситуацию вокруг атаки на "Северные потоки" можно сравнить с мертвецом на семейном собрании: все видят труп, но притворяются, что все в порядке, считает... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T23:55

2023-04-03T23:55

2023-04-03T23:55

в мире

европа

сша

владимир путин

сеймур херш

алексей миллер

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ситуацию вокруг атаки на "Северные потоки" можно сравнить с мертвецом на семейном собрании: все видят труп, но притворяются, что все в порядке, считает высокопоставленный европейский дипломат, которого цитирует газета Washington Post, имя дипломата издание не называет. "Это как труп на семейном собрании", - заявил дипломат. Следуя такой аналогии, он поясняет, что на собраниях политиков из ЕС и НАТО существует негласное правило не говорить об атаке на "Северные потоки" - так же, как участники семейного собрания видят, что прямо здесь лежит тело, но притворяются, что все в порядке. По его словам, официальным лицам Запада удобнее всего сделать вид, что никто ничего не знает о виновниках атак. "Лучше не знать", - заключает дипломат. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230403/potok-1862630050.html

https://ria.ru/20230401/sotrudnichestvo-1862341824.html

https://ria.ru/20230329/obekt-1861633326.html

европа

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в мире, европа, сша, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2