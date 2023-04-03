https://ria.ru/20230403/potok-1862630050.html

Сийярто прокомментировал ситуацию с расследованием по "Северным потокам"

Сийярто прокомментировал ситуацию с расследованием по "Северным потокам" - РИА Новости, 03.04.2023

Сийярто прокомментировал ситуацию с расследованием по "Северным потокам"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал безумием отсутствие международного расследования взрывов на российских экспортных газопроводах "Северный поток". РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:10

2023-04-03T13:10

2023-04-03T13:59

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БУДАПЕШТ, 3 апр — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал безумием отсутствие международного расследования взрывов на российских экспортных газопроводах "Северный поток". "С момента происшествия не было международного независимого беспристрастного расследования по этому вопросу. Это действительно безумие, что произошла террористическая атака на физический объект критической инфраструктуры и после этого не было международного объективного расследования", — сказал дипломат, выступая в Будапеште на саммите, посвященном перспективам рынка сжиженного природного газа (СПГ) в Центральной и Восточной Европе (Budapest LNG Summit).По его словам, аналогичный инцидент в США вызвал бы "совсем другую реакцию"."Представьте то же самое в Америке, чтобы в США атаковали объект критической инфраструктуры. Представьте себе, какая будет реакция. А в Европе это произошло, и мы так и не знаем, кто это совершил, кто спланировал и кто выполнил", — добавил глава ведомства.Сийярто заметил, что "нет побуждения найти какое-то решение" по этому вопросу.В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время натовских учений, американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.

https://ria.ru/20230329/usa-1861714494.html

https://ria.ru/20230328/rassledovanie-1861162783.html

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