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Украинская армия потеряла до 285 солдат на Донецком направлении

Украинская армия потеряла до 285 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 03.04.2023

Украинская армия потеряла до 285 солдат на Донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили до 285 украинских военных и наёмников, танк, три БМП, два бронетранспортёра, артиллерию и... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:35

2023-04-03T14:35

2023-04-03T15:53

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили до 285 украинских военных и наёмников, танк, три БМП, два бронетранспортёра, артиллерию и склада боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наёмников", - говорится в сообщении.Уточняется, что также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков об уничтожении до 285 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении Конашенков об уничтожении до 285 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении 2023-04-03T14:35 true PT2M55S

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