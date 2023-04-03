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Украинская армия потеряла до 285 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 03.04.2023 (обновлено: 15:53 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/poteri-1862655139.html
Украинская армия потеряла до 285 солдат на Донецком направлении
Украинская армия потеряла до 285 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 03.04.2023
Украинская армия потеряла до 285 солдат на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили до 285 украинских военных и наёмников, танк, три БМП, два бронетранспортёра, артиллерию и... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:35
2023-04-03T15:53
специальная военная операция на украине
россия
в мире
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили до 285 украинских военных и наёмников, танк, три БМП, два бронетранспортёра, артиллерию и склада боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наёмников", - говорится в сообщении.Уточняется, что также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов.
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Конашенков об уничтожении до 285 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении
Конашенков об уничтожении до 285 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Украинская армия потеряла до 285 солдат на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 285 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили до 285 украинских военных и наёмников, танк, три БМП, два бронетранспортёра, артиллерию и склада боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наёмников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов.
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