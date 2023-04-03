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Чехия и Словакия высказались за продолжение всесторонней помощи Украине - РИА Новости, 03.04.2023
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20:02 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/pomosch-1862758114.html
Чехия и Словакия высказались за продолжение всесторонней помощи Украине
Чехия и Словакия высказались за продолжение всесторонней помощи Украине - РИА Новости, 03.04.2023
Чехия и Словакия высказались за продолжение всесторонней помощи Украине
Прага и Братислава выступают за продолжение всесторонней помощи Украине со стороны ЕС и сохранение единства стран-членов ЕС и НАТО в этом вопросе, отмечается в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:02
2023-04-03T20:02
в мире
словакия
чехия
украина
петр фиала
евросоюз
нато
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ПРАГА, 3 апр – РИА Новости. Прага и Братислава выступают за продолжение всесторонней помощи Украине со стороны ЕС и сохранение единства стран-членов ЕС и НАТО в этом вопросе, отмечается в совместном заявлении премьеров Чехии и Словакии Петра Фиалы и Эдуарда Хегера, принятом по итогам заседания кабминов этих стран в словацком городе Тренчин, сообщило сетевое издание Idnes. "Сохранение единства государств-членов ЕС и НАТО является неизбежным условием для укрепления обороны Украины, дальнейшего сдерживания агрессоров и достижения справедливого и устойчивого мира. Мы выражаем свою поддержку продолжению различных форм помощи Украине, которая с конца февраля прошлого года противоборствует российскому военному вторжению", - говорится в сообщении. В заявлении также отмечается, что важным фактором для решения ситуации является продолжение целенаправленного давления на РФ в виде строгого соблюдения санкций со стороны ЕС и его партнеров и предотвращения их обхода. На пресс-конференции по окончании переговоров двух правительств Фиала и Хегер высказались за поиск путей более эффективного сотрудничества в борьбе с гибридными угрозами и кибератаками. Со своей стороны, Хегер рекомендовал чешскому правительству подписать договор об оборонном сотрудничестве с США. Словакия подобный договор подписала около года назад. По данным чешских СМИ, правительство республики будет рассматривать текст договора в апреле. "Мы сами прошли этот путь год назад и хотим вам рекомендовать сделать то же самое. Важно, чтобы вы не поддались речам сомневающихся в необходимости такого договора", - сказал Хегер. Он, в частности, напомнил о бурных политических дебатах вокруг договора с США, сопровождавшихся уверениями со стороны оппозиции, что после подписания документа США завезут в Словакию ядерное оружие, а американские военнослужащие начнут насиловать словацких женщин. "Как мы видим, ничего подобного на самом деле не случилось", - отметил словацкий премьер. По словам Фиалы, на встрече также обсуждалось расширение сотрудничества обеих стран в оборонной сфере и в области энергетики. Поскольку Чехия и Словакия являются внутриконтинентальными странами, то в получении энергоресурсов, в частности, через СПГ-терминалы, они во многом зависят от приморских государств, и могли бы совместно развивать сотрудничество с ними, отметил он.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862669655.html
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в мире, словакия, чехия, украина, петр фиала, евросоюз, нато
В мире, Словакия, Чехия, Украина, Петр Фиала, Евросоюз, НАТО
Чехия и Словакия высказались за продолжение всесторонней помощи Украине

Премьеры Чехии и Словакии высказались за продолжение всесторонней помощи Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки. Архивное фото
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ПРАГА, 3 апр – РИА Новости. Прага и Братислава выступают за продолжение всесторонней помощи Украине со стороны ЕС и сохранение единства стран-членов ЕС и НАТО в этом вопросе, отмечается в совместном заявлении премьеров Чехии и Словакии Петра Фиалы и Эдуарда Хегера, принятом по итогам заседания кабминов этих стран в словацком городе Тренчин, сообщило сетевое издание Idnes.
"Сохранение единства государств-членов ЕС и НАТО является неизбежным условием для укрепления обороны Украины, дальнейшего сдерживания агрессоров и достижения справедливого и устойчивого мира. Мы выражаем свою поддержку продолжению различных форм помощи Украине, которая с конца февраля прошлого года противоборствует российскому военному вторжению", - говорится в сообщении.
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В заявлении также отмечается, что важным фактором для решения ситуации является продолжение целенаправленного давления на РФ в виде строгого соблюдения санкций со стороны ЕС и его партнеров и предотвращения их обхода.
На пресс-конференции по окончании переговоров двух правительств Фиала и Хегер высказались за поиск путей более эффективного сотрудничества в борьбе с гибридными угрозами и кибератаками.
Со своей стороны, Хегер рекомендовал чешскому правительству подписать договор об оборонном сотрудничестве с США. Словакия подобный договор подписала около года назад. По данным чешских СМИ, правительство республики будет рассматривать текст договора в апреле.
"Мы сами прошли этот путь год назад и хотим вам рекомендовать сделать то же самое. Важно, чтобы вы не поддались речам сомневающихся в необходимости такого договора", - сказал Хегер. Он, в частности, напомнил о бурных политических дебатах вокруг договора с США, сопровождавшихся уверениями со стороны оппозиции, что после подписания документа США завезут в Словакию ядерное оружие, а американские военнослужащие начнут насиловать словацких женщин.
"Как мы видим, ничего подобного на самом деле не случилось", - отметил словацкий премьер.
По словам Фиалы, на встрече также обсуждалось расширение сотрудничества обеих стран в оборонной сфере и в области энергетики. Поскольку Чехия и Словакия являются внутриконтинентальными странами, то в получении энергоресурсов, в частности, через СПГ-терминалы, они во многом зависят от приморских государств, и могли бы совместно развивать сотрудничество с ними, отметил он.
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