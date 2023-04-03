https://ria.ru/20230403/pomosch-1862748034.html
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 03.04.2023
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:03
2023-04-03T19:03
2023-04-03T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джон кирби
дмитрий песков
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Я думаю, очередной (пакет) будет на этой неделе", - сообщил он журналистам на вопрос об объявлении США нового пакета военной помощи Украине. При этом представитель Белого дома отказался вдаваться в подробности о содержании очередного транша оружия Украине, отметив, что он будет объявлен "очень-очень скоро". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, сша, джон кирби, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джон Кирби, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Белый дом сообщил, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе