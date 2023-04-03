https://ria.ru/20230403/podrostok-1862722189.html

В Волгограде подросток ударил топором соседку

В Волгограде подросток ударил топором соседку - РИА Новости, 03.04.2023

В Волгограде подросток ударил топором соседку

Уголовное дело завели на 17-летнего жителя Волгограда, который ударил топором соседку после просьб сделать музыку потише, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:46

2023-04-03T17:46

2023-04-03T21:30

происшествия

волгоград

россия

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ВОЛГОГРАД, 3 апр — РИА Новости. Уголовное дело завели на 17-летнего жителя Волгограда, который ударил топором соседку после просьб сделать музыку потише, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по области. По информации ведомства, накануне в больницу попала 40-летняя жительница Волгограда с тяжелой травмой головы. Сотрудники полиции выяснили, что травму ей нанес 17-летний сосед. По данным ведомства, компания молодых людей в квартире громко слушала музыку, а женщина просила сделать ее потише. "После неоднократных просьб потерпевшей сделать музыку тише подозреваемый вышел на лестничную клетку, где в ходе конфликта нанес женщине удар топором", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20230328/ubiystvo-1861193981.html

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происшествия, волгоград, россия