Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде подросток ударил топором соседку - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 03.04.2023 (обновлено: 21:30 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/podrostok-1862722189.html
В Волгограде подросток ударил топором соседку
В Волгограде подросток ударил топором соседку - РИА Новости, 03.04.2023
В Волгограде подросток ударил топором соседку
Уголовное дело завели на 17-летнего жителя Волгограда, который ударил топором соседку после просьб сделать музыку потише, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:46
2023-04-03T21:30
происшествия
волгоград
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВОЛГОГРАД, 3 апр — РИА Новости. Уголовное дело завели на 17-летнего жителя Волгограда, который ударил топором соседку после просьб сделать музыку потише, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по области. По информации ведомства, накануне в больницу попала 40-летняя жительница Волгограда с тяжелой травмой головы. Сотрудники полиции выяснили, что травму ей нанес 17-летний сосед. По данным ведомства, компания молодых людей в квартире громко слушала музыку, а женщина просила сделать ее потише. "После неоднократных просьб потерпевшей сделать музыку тише подозреваемый вышел на лестничную клетку, где в ходе конфликта нанес женщине удар топором", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20230328/ubiystvo-1861193981.html
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, россия
Происшествия, Волгоград, Россия
В Волгограде подросток ударил топором соседку

ГУ МВД: в Волгограде подросток ударил топором соседку, просившую сделать музыку потише

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 3 апр — РИА Новости. Уголовное дело завели на 17-летнего жителя Волгограда, который ударил топором соседку после просьб сделать музыку потише, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по области.
По информации ведомства, накануне в больницу попала 40-летняя жительница Волгограда с тяжелой травмой головы. Сотрудники полиции выяснили, что травму ей нанес 17-летний сосед. По данным ведомства, компания молодых людей в квартире громко слушала музыку, а женщина просила сделать ее потише.
"После неоднократных просьб потерпевшей сделать музыку тише подозреваемый вышел на лестничную клетку, где в ходе конфликта нанес женщине удар топором", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Мурманской области задержали мужчину, который похитил и убил бывшую жену
28 марта, 12:24
 
ПроисшествияВолгоградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала