https://ria.ru/20230403/podrostok-1862722189.html
В Волгограде подросток ударил топором соседку
В Волгограде подросток ударил топором соседку - РИА Новости, 03.04.2023
В Волгограде подросток ударил топором соседку
Уголовное дело завели на 17-летнего жителя Волгограда, который ударил топором соседку после просьб сделать музыку потише, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:46
2023-04-03T17:46
2023-04-03T21:30
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ВОЛГОГРАД, 3 апр — РИА Новости. Уголовное дело завели на 17-летнего жителя Волгограда, который ударил топором соседку после просьб сделать музыку потише, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по области. По информации ведомства, накануне в больницу попала 40-летняя жительница Волгограда с тяжелой травмой головы. Сотрудники полиции выяснили, что травму ей нанес 17-летний сосед. По данным ведомства, компания молодых людей в квартире громко слушала музыку, а женщина просила сделать ее потише. "После неоднократных просьб потерпевшей сделать музыку тише подозреваемый вышел на лестничную клетку, где в ходе конфликта нанес женщине удар топором", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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происшествия, волгоград, россия
Происшествия, Волгоград, Россия
В Волгограде подросток ударил топором соседку
ГУ МВД: в Волгограде подросток ударил топором соседку, просившую сделать музыку потише
ВОЛГОГРАД, 3 апр — РИА Новости.
Уголовное дело завели на 17-летнего жителя Волгограда, который ударил топором соседку после просьб сделать музыку потише, сообщила
в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по области.
По информации ведомства, накануне в больницу попала 40-летняя жительница Волгограда с тяжелой травмой головы. Сотрудники полиции выяснили, что травму ей нанес 17-летний сосед. По данным ведомства, компания молодых людей в квартире громко слушала музыку, а женщина просила сделать ее потише.
"После неоднократных просьб потерпевшей сделать музыку тише подозреваемый вышел на лестничную клетку, где в ходе конфликта нанес женщине удар топором", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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