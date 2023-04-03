https://ria.ru/20230403/podozrevaemaya-1862768716.html

Источник: наказание подозреваемой в убийстве Татарского изберут в Москве

Источник: наказание подозреваемой в убийстве Татарского изберут в Москве - РИА Новости, 03.04.2023

Источник: наказание подозреваемой в убийстве Татарского изберут в Москве

Подозреваемой в убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского Дарье Треповой изберут меру пресечения в Москве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T21:27

2023-04-03T21:27

2023-04-03T21:27

происшествия

санкт-петербург

россия

москва

владлен татарский

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

фонд борьбы с коррупцией

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862625493_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_71d72aed5803bc26eaa9b619fee45350.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подозреваемой в убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского Дарье Треповой изберут меру пресечения в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Меру пресечения, скорее всего, ей будут избирать в Москве", - сказал собеседник агентства, добавив, что следствие будет просить об аресте фигурантки. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), пострадали более 30 человек. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщило, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью - о теракте.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.

санкт-петербург

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к взрыву в кафе. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в заведение взорвавшуюся статуэтку. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. Вечером 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека. * Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом. 2023-04-03T21:27 true PT2M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, москва, владлен татарский, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге, видео