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Источник: наказание подозреваемой в убийстве Татарского изберут в Москве
Источник: наказание подозреваемой в убийстве Татарского изберут в Москве - РИА Новости, 03.04.2023
Источник: наказание подозреваемой в убийстве Татарского изберут в Москве
Подозреваемой в убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского Дарье Треповой изберут меру пресечения в Москве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T21:27
2023-04-03T21:27
2023-04-03T21:27
происшествия
санкт-петербург
россия
москва
владлен татарский
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подозреваемой в убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского Дарье Треповой изберут меру пресечения в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Меру пресечения, скорее всего, ей будут избирать в Москве", - сказал собеседник агентства, добавив, что следствие будет просить об аресте фигурантки. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), пострадали более 30 человек. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщило, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью - о теракте.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к взрыву в кафе. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в заведение взорвавшуюся статуэтку.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.
Вечером 2 апреля в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
2023-04-03T21:27
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РИА Новости
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РИА Новости
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Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Владлен Татарский, Алексей Навальный, Следственный комитет России (СК РФ), Фонд борьбы с коррупцией, Взрыв в кафе в Петербурге
Источник: наказание подозреваемой в убийстве Татарского изберут в Москве
Подозреваемой в убийстве Татарского Треповой изберут меру пресечения в Москве