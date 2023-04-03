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СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене
СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене - РИА Новости, 03.04.2023
СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила блогеру-миллионнику Юрию Подоляке о подозрении в государственной измене. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:56
2023-04-03T18:56
2023-04-03T21:17
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила блогеру-миллионнику Юрию Подоляке о подозрении в государственной измене. "Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию. Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. По данным СБУ, Подоляка регулярно выступает на российских телеканалах, рассказывает о ситуации на фронте, а также публикует информацию в своем канале Telegram, который насчитывает несколько миллионов подписчиков. Следователи сообщили Подоляке о подозрении по ряду статей: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"; "Распространение материалов с призывами к изменению границ территории и нарушению порядка, установленного Конституцией Украины"; "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" и другим. Как заявляет СБУ, подозреваемый находится на российской территории.
https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853712750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба безопасности украины, украина
В мире, Служба безопасности Украины, Украина
СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене
СБУ заочно сообщила о подозрении в государственной измене блогеру Юрию Подоляке
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила
блогеру-миллионнику Юрию Подоляке о подозрении в государственной измене.
"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию. Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.
По данным СБУ, Подоляка регулярно выступает на российских телеканалах, рассказывает о ситуации на фронте, а также публикует информацию в своем канале Telegram, который насчитывает несколько миллионов подписчиков. Следователи сообщили Подоляке о подозрении по ряду статей: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"; "Распространение материалов с призывами к изменению границ территории и нарушению порядка, установленного Конституцией Украины"; "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" и другим. Как заявляет СБУ, подозреваемый находится на российской территории.
СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ