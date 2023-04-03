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СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене - РИА Новости, 03.04.2023
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18:56 03.04.2023 (обновлено: 21:17 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/podolyaka-1862746348.html
СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене
СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене - РИА Новости, 03.04.2023
СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила блогеру-миллионнику Юрию Подоляке о подозрении в государственной измене. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:56
2023-04-03T21:17
в мире
служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила блогеру-миллионнику Юрию Подоляке о подозрении в государственной измене. "Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию. Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. По данным СБУ, Подоляка регулярно выступает на российских телеканалах, рассказывает о ситуации на фронте, а также публикует информацию в своем канале Telegram, который насчитывает несколько миллионов подписчиков. Следователи сообщили Подоляке о подозрении по ряду статей: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"; "Распространение материалов с призывами к изменению границ территории и нарушению порядка, установленного Конституцией Украины"; "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" и другим. Как заявляет СБУ, подозреваемый находится на российской территории.
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в мире, служба безопасности украины, украина
В мире, Служба безопасности Украины, Украина
СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене

СБУ заочно сообщила о подозрении в государственной измене блогеру Юрию Подоляке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБлогер и военный обозреватель Юрий Подоляка
Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила блогеру-миллионнику Юрию Подоляке о подозрении в государственной измене.
"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию. Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.
По данным СБУ, Подоляка регулярно выступает на российских телеканалах, рассказывает о ситуации на фронте, а также публикует информацию в своем канале Telegram, который насчитывает несколько миллионов подписчиков. Следователи сообщили Подоляке о подозрении по ряду статей: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"; "Распространение материалов с призывами к изменению границ территории и нарушению порядка, установленного Конституцией Украины"; "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" и другим. Как заявляет СБУ, подозреваемый находится на российской территории.
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