https://ria.ru/20230403/podolyaka-1862746348.html

СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене

СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене - РИА Новости, 03.04.2023

СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила блогеру-миллионнику Юрию Подоляке о подозрении в государственной измене. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:56

2023-04-03T18:56

2023-04-03T21:17

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила блогеру-миллионнику Юрию Подоляке о подозрении в государственной измене. "Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию. Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. По данным СБУ, Подоляка регулярно выступает на российских телеканалах, рассказывает о ситуации на фронте, а также публикует информацию в своем канале Telegram, который насчитывает несколько миллионов подписчиков. Следователи сообщили Подоляке о подозрении по ряду статей: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"; "Распространение материалов с призывами к изменению границ территории и нарушению порядка, установленного Конституцией Украины"; "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" и другим. Как заявляет СБУ, подозреваемый находится на российской территории.

https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853712750.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, служба безопасности украины, украина