https://ria.ru/20230403/plennyy-1862594595.html
Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом
Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом - РИА Новости, 03.04.2023
Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом
Подразделения Нацгвардии Украины оснащаются неисправной бронетехникой, командование бросает их на танки со стрелковым оружием, заявил пленный Игорь Андросов в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:26
2023-04-03T11:26
2023-04-03T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862649389_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44bc162855345cbf00b8b0395ec3d750.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подразделения Нацгвардии Украины оснащаются неисправной бронетехникой, командование бросает их на танки со стрелковым оружием, заявил пленный Игорь Андросов в видео, опубликованном в понедельник Минобороны РФ. "Оружия у нас нету такого: все обычный автомат Калашникова, в моей роте БТР есть, но они неисправные, конечно. <…> Я в руки в жизни автомат больше не возьму, лучше отсижу в тюрьме или буду прятаться в селе где-то. Нет, так я больше не могу. Против танка с автоматом – куда?! Бог дал жизнь один раз", - сказал он. По словам военнопленного, его плохо вооруженное подразделение отправили на тяжелый участок фронта, после чего не разрешали провести ротацию, приказав "держаться" против российских танков, авиации и артиллерии на протяжении нескольких дней. "Мы попали туда и увидели, что это такое, хотели сразу писать отказные, потому что так не делается. Нас не поменяли, сказали еще один день продержаться, но мы не продержались. <…> Самое страшное – когда работает вертолет и танк, когда артиллерия сыпет, как только звук слышишь – вертолет летит: "Жух-жух-жух", и сразу пригнулся, упал", - рассказал Андросов. Пленный заявил, что в случае его обмена не вернется на фронт, так как осознал, что второго шанса выжить у него уже не будет.
https://ria.ru/20230329/plennye-1861426688.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862649389_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_570fea55daef55c5ef86cd041b14ae99.jpg
"Три мотолыги и две БМП": пленный ВСУ о нехватке военной техники
"Три мотолыги и две БМП": пленный ВСУ о нехватке военной техники
2023-04-03T11:26
true
PT3M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом
Пленный украинский военный: командование ВСУ бросает людей на танки со стрелковым оружием
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подразделения Нацгвардии Украины оснащаются неисправной бронетехникой, командование бросает их на танки со стрелковым оружием, заявил пленный Игорь Андросов в видео, опубликованном в понедельник Минобороны РФ.
"Оружия у нас нету такого: все обычный автомат Калашникова, в моей роте БТР есть, но они неисправные, конечно. <…> Я в руки в жизни автомат больше не возьму, лучше отсижу в тюрьме или буду прятаться в селе где-то. Нет, так я больше не могу. Против танка с автоматом – куда?! Бог дал жизнь один раз", - сказал он.
По словам военнопленного, его плохо вооруженное подразделение отправили на тяжелый участок фронта, после чего не разрешали провести ротацию, приказав "держаться" против российских танков, авиации и артиллерии на протяжении нескольких дней.
"Мы попали туда и увидели, что это такое, хотели сразу писать отказные, потому что так не делается. Нас не поменяли, сказали еще один день продержаться, но мы не продержались. <…> Самое страшное – когда работает вертолет и танк, когда артиллерия сыпет, как только звук слышишь – вертолет летит: "Жух-жух-жух", и сразу пригнулся, упал", - рассказал Андросов.
Пленный заявил, что в случае его обмена не вернется на фронт, так как осознал, что второго шанса выжить у него уже не будет.
Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев