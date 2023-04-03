https://ria.ru/20230403/plennyy-1862594595.html

Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом

Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом - РИА Новости, 03.04.2023

Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом

Подразделения Нацгвардии Украины оснащаются неисправной бронетехникой, командование бросает их на танки со стрелковым оружием, заявил пленный Игорь Андросов в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:26

2023-04-03T11:26

2023-04-03T14:21

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подразделения Нацгвардии Украины оснащаются неисправной бронетехникой, командование бросает их на танки со стрелковым оружием, заявил пленный Игорь Андросов в видео, опубликованном в понедельник Минобороны РФ. "Оружия у нас нету такого: все обычный автомат Калашникова, в моей роте БТР есть, но они неисправные, конечно. <…> Я в руки в жизни автомат больше не возьму, лучше отсижу в тюрьме или буду прятаться в селе где-то. Нет, так я больше не могу. Против танка с автоматом – куда?! Бог дал жизнь один раз", - сказал он. По словам военнопленного, его плохо вооруженное подразделение отправили на тяжелый участок фронта, после чего не разрешали провести ротацию, приказав "держаться" против российских танков, авиации и артиллерии на протяжении нескольких дней. "Мы попали туда и увидели, что это такое, хотели сразу писать отказные, потому что так не делается. Нас не поменяли, сказали еще один день продержаться, но мы не продержались. <…> Самое страшное – когда работает вертолет и танк, когда артиллерия сыпет, как только звук слышишь – вертолет летит: "Жух-жух-жух", и сразу пригнулся, упал", - рассказал Андросов. Пленный заявил, что в случае его обмена не вернется на фронт, так как осознал, что второго шанса выжить у него уже не будет.

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия