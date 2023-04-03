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Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 03.04.2023 (обновлено: 14:21 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/plennyy-1862594595.html
Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом
Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом - РИА Новости, 03.04.2023
Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом
Подразделения Нацгвардии Украины оснащаются неисправной бронетехникой, командование бросает их на танки со стрелковым оружием, заявил пленный Игорь Андросов в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:26
2023-04-03T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подразделения Нацгвардии Украины оснащаются неисправной бронетехникой, командование бросает их на танки со стрелковым оружием, заявил пленный Игорь Андросов в видео, опубликованном в понедельник Минобороны РФ. "Оружия у нас нету такого: все обычный автомат Калашникова, в моей роте БТР есть, но они неисправные, конечно. &lt;…&gt; Я в руки в жизни автомат больше не возьму, лучше отсижу в тюрьме или буду прятаться в селе где-то. Нет, так я больше не могу. Против танка с автоматом – куда?! Бог дал жизнь один раз", - сказал он. По словам военнопленного, его плохо вооруженное подразделение отправили на тяжелый участок фронта, после чего не разрешали провести ротацию, приказав "держаться" против российских танков, авиации и артиллерии на протяжении нескольких дней. "Мы попали туда и увидели, что это такое, хотели сразу писать отказные, потому что так не делается. Нас не поменяли, сказали еще один день продержаться, но мы не продержались. &lt;…&gt; Самое страшное – когда работает вертолет и танк, когда артиллерия сыпет, как только звук слышишь – вертолет летит: "Жух-жух-жух", и сразу пригнулся, упал", - рассказал Андросов. Пленный заявил, что в случае его обмена не вернется на фронт, так как осознал, что второго шанса выжить у него уже не будет.
https://ria.ru/20230329/plennye-1861426688.html
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"Три мотолыги и две БМП": пленный ВСУ о нехватке военной техники
"Три мотолыги и две БМП": пленный ВСУ о нехватке военной техники
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Украинский пленный рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом

Пленный украинский военный: командование ВСУ бросает людей на танки со стрелковым оружием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подразделения Нацгвардии Украины оснащаются неисправной бронетехникой, командование бросает их на танки со стрелковым оружием, заявил пленный Игорь Андросов в видео, опубликованном в понедельник Минобороны РФ.
"Оружия у нас нету такого: все обычный автомат Калашникова, в моей роте БТР есть, но они неисправные, конечно. <…> Я в руки в жизни автомат больше не возьму, лучше отсижу в тюрьме или буду прятаться в селе где-то. Нет, так я больше не могу. Против танка с автоматом – куда?! Бог дал жизнь один раз", - сказал он.
По словам военнопленного, его плохо вооруженное подразделение отправили на тяжелый участок фронта, после чего не разрешали провести ротацию, приказав "держаться" против российских танков, авиации и артиллерии на протяжении нескольких дней.
"Мы попали туда и увидели, что это такое, хотели сразу писать отказные, потому что так не делается. Нас не поменяли, сказали еще один день продержаться, но мы не продержались. <…> Самое страшное – когда работает вертолет и танк, когда артиллерия сыпет, как только звук слышишь – вертолет летит: "Жух-жух-жух", и сразу пригнулся, упал", - рассказал Андросов.
Пленный заявил, что в случае его обмена не вернется на фронт, так как осознал, что второго шанса выжить у него уже не будет.
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