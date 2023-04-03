https://ria.ru/20230403/pivo-1862595931.html

В России создали реестр пивоваров

В России создали реестр пивоваров - РИА Новости, 03.04.2023

В России создали реестр пивоваров

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:30

2023-04-03T11:30

2023-04-03T11:30

экономика

россия

владимир путин

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

пиво

алкоголь

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России, он предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Реестр будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). А порог допустимой максимальной производственной мощности для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска, с 1 сентября 2024 года снижается с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год. При этом для производителей с допустимой мощностью оборудования не более 100 тысяч декалитров в год предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр – на основании сведений, содержащихся в заявлении о включении в него. В реестр автоматически будут включаться производители, имеющие на 31 августа 2023 года решение о допустимости использования основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без оснащения автоматическими приборами учета, или имеющие основное технологическое оборудование, оснащенное такими счетчиками. Причем с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года планируется проведение выездной оценки соответствия производителей, автоматически включенных в реестр, обязательным требованиям. Закон также предусматривает, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха подлежат обязательной маркировке. При этом определяется перечень информации, на основании которой в ЕГАИС будет осуществляться учет объема производства и (или) оборота такой продукции. С 15 января 2024 года отменяется декларирование объемов розничной продажи пивоваренной продукции. Учет будет осуществляться в ЕГАИС на основании информации из государственной информационной системы маркировки товаров, куда будет направляться информация при продаже этой продукции в розницу. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок. Инициатор принятия закона, депутат от "Единой России" Ильдар Гильмутдинов, ранее обращал внимание, что на пивоваренном рынке появляются организации, подключенные к системе ЕГАИС, но по факту не производящие продукцию. По его словам, это "однодневки", через которые вводится в оборот пивоваренная продукция, выпущенная "неизвестными производителями по неизвестным адресам производства".

https://ria.ru/20230401/markirovka-1862296695.html

https://ria.ru/20230322/pivo-1859653063.html

https://ria.ru/20230218/alkogol-1852819362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), пиво, алкоголь