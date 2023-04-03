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Замглавы Минобороны провел переговоры с премьером Мьянмы - РИА Новости, 03.04.2023
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15:29 03.04.2023 (обновлено: 15:30 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/peregovory-1862672223.html
Замглавы Минобороны провел переговоры с премьером Мьянмы
Замглавы Минобороны провел переговоры с премьером Мьянмы - РИА Новости, 03.04.2023
Замглавы Минобороны провел переговоры с премьером Мьянмы
Российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым провела переговоры в Нейпьидо с премьер-министром,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:29
2023-04-03T15:30
россия
мьянма
александр фомин
мин аун хлайн
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
рособоронэкспорт
безопасность
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым провела переговоры в Нейпьидо с премьер-министром, верховным главнокомандующим Мьянмы старшим генералом Мин Аун Хлайном, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Стороны подробно обсудили ход реализации многочисленных проектов в сфере двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, наметили шаги к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-мьянманских связей", - сказали в российском военном ведомстве. Там отметили, что стороны подтвердили планы по углублению диалога по линии генеральных штабов, наращивание взаимовыгодного сотрудничества, в частности между видами (родами) вооруженных сил двух стран и в сфере военного образования. Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в рамках "СМОА плюс". "С удовлетворением отмечен достигнутый высокий уровень политического диалога. Переговоры прошли в откровенном и доверительном ключе, присущем российско-мьянманским отношениям, способствовали упрочению двусторонних контактов в области обороны", - подчеркнули в Минобороны РФ. В состав российской делегации также вошли представители руководства ОАК и "Рособоронэкспорта".
https://ria.ru/20230206/soglashenie-1849987643.html
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россия, мьянма, александр фомин, мин аун хлайн, объединенная авиастроительная корпорация (оак), рособоронэкспорт, безопасность
Россия, Мьянма, Александр Фомин, Мин Аун Хлайн, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Рособоронэкспорт, Безопасность
Замглавы Минобороны провел переговоры с премьером Мьянмы

Замглавы Минобороны Фомин обсудил военное сотрудничество с премьером Мьянмы

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым провела переговоры в Нейпьидо с премьер-министром, верховным главнокомандующим Мьянмы старшим генералом Мин Аун Хлайном, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Стороны подробно обсудили ход реализации многочисленных проектов в сфере двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, наметили шаги к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-мьянманских связей", - сказали в российском военном ведомстве.
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Там отметили, что стороны подтвердили планы по углублению диалога по линии генеральных штабов, наращивание взаимовыгодного сотрудничества, в частности между видами (родами) вооруженных сил двух стран и в сфере военного образования. Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в рамках "СМОА плюс".
"С удовлетворением отмечен достигнутый высокий уровень политического диалога. Переговоры прошли в откровенном и доверительном ключе, присущем российско-мьянманским отношениям, способствовали упрочению двусторонних контактов в области обороны", - подчеркнули в Минобороны РФ.
В состав российской делегации также вошли представители руководства ОАК и "Рособоронэкспорта".
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РоссияМьянмаАлександр ФоминМин Аун ХлайнОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РособоронэкспортБезопасность
 
 
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