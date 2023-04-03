https://ria.ru/20230403/peregovory-1862672223.html

Замглавы Минобороны провел переговоры с премьером Мьянмы

Замглавы Минобороны провел переговоры с премьером Мьянмы - РИА Новости, 03.04.2023

Замглавы Минобороны провел переговоры с премьером Мьянмы

Российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым провела переговоры в Нейпьидо с премьер-министром,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:29

2023-04-03T15:29

2023-04-03T15:30

россия

мьянма

александр фомин

мин аун хлайн

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

рособоронэкспорт

безопасность

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым провела переговоры в Нейпьидо с премьер-министром, верховным главнокомандующим Мьянмы старшим генералом Мин Аун Хлайном, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Стороны подробно обсудили ход реализации многочисленных проектов в сфере двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, наметили шаги к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-мьянманских связей", - сказали в российском военном ведомстве. Там отметили, что стороны подтвердили планы по углублению диалога по линии генеральных штабов, наращивание взаимовыгодного сотрудничества, в частности между видами (родами) вооруженных сил двух стран и в сфере военного образования. Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в рамках "СМОА плюс". "С удовлетворением отмечен достигнутый высокий уровень политического диалога. Переговоры прошли в откровенном и доверительном ключе, присущем российско-мьянманским отношениям, способствовали упрочению двусторонних контактов в области обороны", - подчеркнули в Минобороны РФ. В состав российской делегации также вошли представители руководства ОАК и "Рособоронэкспорта".

https://ria.ru/20230206/soglashenie-1849987643.html

https://ria.ru/20230324/bayden-1860255149.html

россия

мьянма

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мьянма, александр фомин, мин аун хлайн, объединенная авиастроительная корпорация (оак), рособоронэкспорт, безопасность