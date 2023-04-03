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На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2023
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12:38 03.04.2023 (обновлено: 12:42 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/parad-1862620049.html
На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков
На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2023
На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время проведения парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности, изменений в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:38
2023-04-03T12:42
россия
дмитрий песков
парад победы
общество
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время проведения парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности, изменений в планах проведения нет."Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Каких-либо изменений в планах проведения парада нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли внесены какие-то изменения в формат празднования Дня Победы в этом году в связи со специальной военной операцией.
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россия, дмитрий песков, парад победы, общество, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Парад Победы, Общество, Безопасность
На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков

Песков заявил, что на параде Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПарад Победы на Красной площади в Москве
Парад Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Парад Победы на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время проведения парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности, изменений в планах проведения нет.
"Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Каких-либо изменений в планах проведения парада нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли внесены какие-то изменения в формат празднования Дня Победы в этом году в связи со специальной военной операцией.
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РоссияДмитрий ПесковПарад ПобедыОбществоБезопасность
 
 
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