https://ria.ru/20230403/parad-1862620049.html
На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков
На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2023
На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время проведения парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности, изменений в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:38
2023-04-03T12:38
2023-04-03T12:42
россия
дмитрий песков
парад победы
общество
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681548_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_7967963f303d0ad9a994cf22358b70c4.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время проведения парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности, изменений в планах проведения нет."Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Каких-либо изменений в планах проведения парада нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли внесены какие-то изменения в формат празднования Дня Победы в этом году в связи со специальной военной операцией.
https://ria.ru/20230214/parad-1851901448.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681548_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_6f69f7b7bec092e72d4d2b0be5410264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, парад победы, общество, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Парад Победы, Общество, Безопасность
На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков
Песков заявил, что на параде Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время проведения парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности, изменений в планах проведения нет.
"Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Каких-либо изменений в планах проведения парада нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли внесены какие-то изменения в формат празднования Дня Победы в этом году в связи со специальной военной операцией.
Зюганов призвал перестать закрывать Мавзолей декорациями на Параде Победы