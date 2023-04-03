https://ria.ru/20230403/parad-1862620049.html

На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков

На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2023

На параде Победы будут усиленные меры безопасности, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время проведения парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности, изменений в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:38

2023-04-03T12:38

2023-04-03T12:42

россия

дмитрий песков

парад победы

общество

безопасность

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время проведения парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности, изменений в планах проведения нет."Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Каких-либо изменений в планах проведения парада нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли внесены какие-то изменения в формат празднования Дня Победы в этом году в связи со специальной военной операцией.

https://ria.ru/20230214/parad-1851901448.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, парад победы, общество, безопасность