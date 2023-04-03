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В Азербайджане отметили позитивную динамику развития отношений с Россией - РИА Новости, 03.04.2023
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11:54 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/otnosheniya-1862602185.html
В Азербайджане отметили позитивную динамику развития отношений с Россией
В Азербайджане отметили позитивную динамику развития отношений с Россией - РИА Новости, 03.04.2023
В Азербайджане отметили позитивную динамику развития отношений с Россией
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с советником президента России Русланом Эдельгериевым отметил позитивную динамику развития... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:54
2023-04-03T11:54
азербайджан
россия
баку
руслан эдельгериев
экономика
в мире
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БАКУ, 3 апр – РИА Новости. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с советником президента России Русланом Эдельгериевым отметил позитивную динамику развития отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба министерства экономики Азербайджана. "В Баку министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией, возглавляемой советником президента РФ Эдельгериевым. Стороны обсудили вопросы диверсификации экономического партнерства и развития межрегиональных связей Азербайджана и России. Джаббаров подчеркнул позитивную динамику развития отношений с Россией, отметил значимость интенсификации партнерства между деловыми кругами в реализации экономического потенциала, укреплении торговых и инвестиционных связей. Он отметил, что благоприятная деловая и инвестиционная среда в Азербайджане открывают новые перспективы для развития регионального сотрудничества, в том числе партнерства с РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в ходе встречи азербайджанский министр, подчеркнув особую роль повышения эффективности транспортных связей для увеличения двухстороннего товарооборота, обратил внимание на значимость использования ресурсов транспортного маршрута Север-Юг. "Эдельгериев, в свою очередь, отметил, что Россия придает особое значение партнерству с Азербайджаном. Он подчеркнул роль повышения активности частного сектора в эффективном взаимовыгодном развитии, а также поделился видением реализации экономического потенциала", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230331/kadyrov-1862221040.html
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азербайджан, россия, баку, руслан эдельгериев, экономика, в мире
Азербайджан, Россия, Баку, Руслан Эдельгериев, Экономика, В мире
В Азербайджане отметили позитивную динамику развития отношений с Россией

Министр экономики Азербайджана отметил позитивную динамику развития отношений с Россией

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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БАКУ, 3 апр – РИА Новости. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с советником президента России Русланом Эдельгериевым отметил позитивную динамику развития отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба министерства экономики Азербайджана.
Баку министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией, возглавляемой советником президента РФ Эдельгериевым. Стороны обсудили вопросы диверсификации экономического партнерства и развития межрегиональных связей Азербайджана и России. Джаббаров подчеркнул позитивную динамику развития отношений с Россией, отметил значимость интенсификации партнерства между деловыми кругами в реализации экономического потенциала, укреплении торговых и инвестиционных связей. Он отметил, что благоприятная деловая и инвестиционная среда в Азербайджане открывают новые перспективы для развития регионального сотрудничества, в том числе партнерства с РФ", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что в ходе встречи азербайджанский министр, подчеркнув особую роль повышения эффективности транспортных связей для увеличения двухстороннего товарооборота, обратил внимание на значимость использования ресурсов транспортного маршрута Север-Юг.
"Эдельгериев, в свою очередь, отметил, что Россия придает особое значение партнерству с Азербайджаном. Он подчеркнул роль повышения активности частного сектора в эффективном взаимовыгодном развитии, а также поделился видением реализации экономического потенциала", - сообщает ведомство.
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