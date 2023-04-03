https://ria.ru/20230403/otnosheniya-1862602185.html

В Азербайджане отметили позитивную динамику развития отношений с Россией

В Азербайджане отметили позитивную динамику развития отношений с Россией - РИА Новости, 03.04.2023

В Азербайджане отметили позитивную динамику развития отношений с Россией

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с советником президента России Русланом Эдельгериевым отметил позитивную динамику развития... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:54

2023-04-03T11:54

2023-04-03T11:54

азербайджан

россия

баку

руслан эдельгериев

экономика

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БАКУ, 3 апр – РИА Новости. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с советником президента России Русланом Эдельгериевым отметил позитивную динамику развития отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба министерства экономики Азербайджана. "В Баку министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией, возглавляемой советником президента РФ Эдельгериевым. Стороны обсудили вопросы диверсификации экономического партнерства и развития межрегиональных связей Азербайджана и России. Джаббаров подчеркнул позитивную динамику развития отношений с Россией, отметил значимость интенсификации партнерства между деловыми кругами в реализации экономического потенциала, укреплении торговых и инвестиционных связей. Он отметил, что благоприятная деловая и инвестиционная среда в Азербайджане открывают новые перспективы для развития регионального сотрудничества, в том числе партнерства с РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в ходе встречи азербайджанский министр, подчеркнув особую роль повышения эффективности транспортных связей для увеличения двухстороннего товарооборота, обратил внимание на значимость использования ресурсов транспортного маршрута Север-Юг. "Эдельгериев, в свою очередь, отметил, что Россия придает особое значение партнерству с Азербайджаном. Он подчеркнул роль повышения активности частного сектора в эффективном взаимовыгодном развитии, а также поделился видением реализации экономического потенциала", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230331/kadyrov-1862221040.html

https://ria.ru/20230403/milliardery-1862597631.html

азербайджан

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азербайджан, россия, баку, руслан эдельгериев, экономика, в мире