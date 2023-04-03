https://ria.ru/20230403/opros-1862654911.html
Опрос показал самых популярных политиков в Молдавии
Опрос показал самых популярных политиков в Молдавии - РИА Новости, 03.04.2023
Опрос показал самых популярных политиков в Молдавии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и нынешняя глава республики Майя Санду остаются в топе доверия у граждан страны, свидетельствуют опубликованные в понедельник РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:35
2023-04-03T14:35
2023-04-03T14:35
в мире
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон и нынешняя глава республики Майя Санду остаются в топе доверия у граждан страны, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные соцопроса "Барометр", представленные социологической компанией iData. Санду в ноябре 2020 года со второй попытки стала президентом Молдавии, 24 декабря того же года она официально вступила в должность. В своей избирательной кампании Санду обещала добиться евроинтеграции, восстановить хорошие отношения со всеми международными партнерами, а также бороться с коррупцией и дезинформацией. Однако половина ее президентского срока прошла в режиме чрезвычайного положения, Молдавия борется с кризисами в энергетике, экономике и политике, не контактирует с РФ и СНГ, а с весны 2022 года в республике проходят протесты оппозиции, требующей отставки руководства страны. "Додон и Санду находятся в топе доверия среди граждан Молдавии. Глава республики набрала в свою поддержку 29,4% голосов. У Додона второе место, его результаты 17,6%", - указано в презентации опроса, опубликованного на страницах iData в социальных сетях. Согласно ранее опубликованным данным аналогичного опроса центра социологических исследований SBS-Reseаrch, в марте у Санду рейтинг доверия был 36,1%, у Додона - 22,6%. В пятерку популярных политиков также вошли лидер партии "Шор" Илан Шор с результатом 9,2% (третье место), мэр Кишинева Ион Чебан - 7,2 % (четвертое место) и экс-премьер Ион Кику - 5,4% (пятое место). Опрос проводился с 15 по 26 марта по выборке 1065 респондентов из 405 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
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в мире, майя санду, молдавия, россия, игорь додон, илан шор, кишинев, снг
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия, Игорь Додон, Илан Шор, Кишинев, СНГ
Опрос показал самых популярных политиков в Молдавии
Опрос iData: Санду и Додон возглавили рейтинг популярных политиков в Молдавии