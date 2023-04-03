Страны ОПЕК+ решили поддержать Россию, считает эксперт
Эксперт Саламе: страны ОПЕК+ решили поддержать не только стабильность рынка, но и Россию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Решение ряда стран-участниц сделки ОПЕК+ о добровольном дополнительном сокращении нефтедобычи с мая до конца этого года говорит о желании поддержать не только стабильность мировых нефтяных рынков, но и Россию на фоне введения потолка цен на ее нефть западными странами, считает эксперт в области мировой энергетики, приглашенный профессор экономики, энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Саламе.
"Ряд ведущих стран-нефтепроизводителей в составе альянса ОПЕК+ решили дополнительно добровольно сокращать нефтедобычу с мая до конца этого года из желания принять превентивные меры для стабилизации мировых нефтяных рынков на фоне серьезного банковского кризиса, когда обанкротились несколько банков в США и ЕС, а также поддержать Россию против западных стран, которые ввели ценовой потолок на ее нефть", - сказал Саламе в эфире катарского телеканала "Аль-Араби".
По его словам, большинство стран в альянсе ОПЕК+ заинтересованы в ценах на нефть в диапазоне 80-100 долларов за баррель, чтобы избежать дефицита в бюджете, поэтому их не устраивало падение цен на нефть в последнее время из-за банковского кризиса. Кроме того, считает эксперт, политика западных стран в отношении России по введению потолка цен на ее нефть угрожает и другим нефтедобывающим странам, которые в противовес западному альянсу на этом фоне стремятся создать альянс нефтепроизводителей по поддержке друг друга.
В понедельник в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность текущим условиям сделки и обозначил, что дополнительное добровольное сокращение добычи ряда стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. В воскресенье девять стран в составе ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном добровольном сокращении нефтедобычи, начиная с мая и до конца этого года.