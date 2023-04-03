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Страны ОПЕК+ решили поддержать Россию, считает эксперт - РИА Новости, 03.04.2023
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17:03 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/opek-1862705982.html
Страны ОПЕК+ решили поддержать Россию, считает эксперт
Страны ОПЕК+ решили поддержать Россию, считает эксперт - РИА Новости, 03.04.2023
Страны ОПЕК+ решили поддержать Россию, считает эксперт
Решение ряда стран-участниц сделки ОПЕК+ о добровольном дополнительном сокращении нефтедобычи с мая до конца этого года говорит о желании поддержать не только... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:03
2023-04-03T17:03
экономика
россия
сша
опек
евросоюз
саудовская аравия
цены на нефть
в мире
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ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Решение ряда стран-участниц сделки ОПЕК+ о добровольном дополнительном сокращении нефтедобычи с мая до конца этого года говорит о желании поддержать не только стабильность мировых нефтяных рынков, но и Россию на фоне введения потолка цен на ее нефть западными странами, считает эксперт в области мировой энергетики, приглашенный профессор экономики, энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Саламе. "Ряд ведущих стран-нефтепроизводителей в составе альянса ОПЕК+ решили дополнительно добровольно сокращать нефтедобычу с мая до конца этого года из желания принять превентивные меры для стабилизации мировых нефтяных рынков на фоне серьезного банковского кризиса, когда обанкротились несколько банков в США и ЕС, а также поддержать Россию против западных стран, которые ввели ценовой потолок на ее нефть", - сказал Саламе в эфире катарского телеканала "Аль-Араби". По его словам, большинство стран в альянсе ОПЕК+ заинтересованы в ценах на нефть в диапазоне 80-100 долларов за баррель, чтобы избежать дефицита в бюджете, поэтому их не устраивало падение цен на нефть в последнее время из-за банковского кризиса. Кроме того, считает эксперт, политика западных стран в отношении России по введению потолка цен на ее нефть угрожает и другим нефтедобывающим странам, которые в противовес западному альянсу на этом фоне стремятся создать альянс нефтепроизводителей по поддержке друг друга. В понедельник в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность текущим условиям сделки и обозначил, что дополнительное добровольное сокращение добычи ряда стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. В воскресенье девять стран в составе ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном добровольном сокращении нефтедобычи, начиная с мая и до конца этого года.
https://ria.ru/20230403/neft-1862639327.html
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экономика, россия, сша, опек, евросоюз, саудовская аравия, цены на нефть, в мире
Экономика, Россия, США, ОПЕК, Евросоюз, Саудовская Аравия, Цены на нефть, В мире
Страны ОПЕК+ решили поддержать Россию, считает эксперт

Эксперт Саламе: страны ОПЕК+ решили поддержать не только стабильность рынка, но и Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Решение ряда стран-участниц сделки ОПЕК+ о добровольном дополнительном сокращении нефтедобычи с мая до конца этого года говорит о желании поддержать не только стабильность мировых нефтяных рынков, но и Россию на фоне введения потолка цен на ее нефть западными странами, считает эксперт в области мировой энергетики, приглашенный профессор экономики, энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Саламе.
"Ряд ведущих стран-нефтепроизводителей в составе альянса ОПЕК+ решили дополнительно добровольно сокращать нефтедобычу с мая до конца этого года из желания принять превентивные меры для стабилизации мировых нефтяных рынков на фоне серьезного банковского кризиса, когда обанкротились несколько банков в США и ЕС, а также поддержать Россию против западных стран, которые ввели ценовой потолок на ее нефть", - сказал Саламе в эфире катарского телеканала "Аль-Араби".
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По его словам, большинство стран в альянсе ОПЕК+ заинтересованы в ценах на нефть в диапазоне 80-100 долларов за баррель, чтобы избежать дефицита в бюджете, поэтому их не устраивало падение цен на нефть в последнее время из-за банковского кризиса. Кроме того, считает эксперт, политика западных стран в отношении России по введению потолка цен на ее нефть угрожает и другим нефтедобывающим странам, которые в противовес западному альянсу на этом фоне стремятся создать альянс нефтепроизводителей по поддержке друг друга.
В понедельник в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность текущим условиям сделки и обозначил, что дополнительное добровольное сокращение добычи ряда стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. В воскресенье девять стран в составе ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном добровольном сокращении нефтедобычи, начиная с мая и до конца этого года.
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