https://ria.ru/20230403/opek-1862619947.html

Россия постоянно контактирует со странами ОПЕК+, заявил Песков

Россия постоянно контактирует со странами ОПЕК+, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2023

Россия постоянно контактирует со странами ОПЕК+, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ на постоянной основе контактирует со странами ОПЕК+, и это обычный процесс. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:38

2023-04-03T12:38

2023-04-03T12:42

россия

опек

дмитрий песков

саудовская аравия

александр новак

опек+

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ на постоянной основе контактирует со странами ОПЕК+, и это обычный процесс.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня. При этом в воскресенье о добровольном снижении производства (сверх обязательств по сделке ОПЕК+) объявили также и ряд других стран альянса, включая Саудовскую Аравию (на 500 тысяч баррелей в сутки с мая по конец 2023 года).

https://ria.ru/20230403/gaz-1862587469.html

россия

саудовская аравия

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россия, опек, дмитрий песков, саудовская аравия, александр новак, опек+, экономика, цены на нефть