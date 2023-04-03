https://ria.ru/20230403/opek-1862619947.html
Россия постоянно контактирует со странами ОПЕК+, заявил Песков
Россия постоянно контактирует со странами ОПЕК+, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2023
Россия постоянно контактирует со странами ОПЕК+, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ на постоянной основе контактирует со странами ОПЕК+, и это обычный процесс. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:38
2023-04-03T12:38
2023-04-03T12:42
россия
опек
дмитрий песков
саудовская аравия
александр новак
опек+
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ на постоянной основе контактирует со странами ОПЕК+, и это обычный процесс.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня. При этом в воскресенье о добровольном снижении производства (сверх обязательств по сделке ОПЕК+) объявили также и ряд других стран альянса, включая Саудовскую Аравию (на 500 тысяч баррелей в сутки с мая по конец 2023 года).
https://ria.ru/20230403/gaz-1862587469.html
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россия, опек, дмитрий песков, саудовская аравия, александр новак, опек+, экономика, цены на нефть
Россия, ОПЕК, Дмитрий Песков, Саудовская Аравия, Александр Новак, ОПЕК+, Экономика, Цены на нефть
Россия постоянно контактирует со странами ОПЕК+, заявил Песков
Песков: Россия постоянно контактирует со странами ОПЕК+, это обычный процесс