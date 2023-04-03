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Цены на нефть резко выросли на фоне сокращения добычи рядом стран ОПЕК+ - РИА Новости, 03.04.2023
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01:40 03.04.2023 (обновлено: 02:22 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/opek-1862539285.html
Цены на нефть резко выросли на фоне сокращения добычи рядом стран ОПЕК+
Цены на нефть резко выросли на фоне сокращения добычи рядом стран ОПЕК+ - РИА Новости, 03.04.2023
Цены на нефть резко выросли на фоне сокращения добычи рядом стран ОПЕК+
Мировые цены на нефть ускорили рост более чем на пять процентов на фоне решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T01:40
2023-04-03T02:22
саудовская аравия
россия
опек
brent
экономика
wti (нефть)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост более чем на пять процентов на фоне решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу, свидетельствуют данные торгов. К 1.07 мск майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 7,12%, до 81,09 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 1.18 мск росла на 7,13%, до 85,59 доллара за баррель.Ранее страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей.Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей).Страны ОПЕК+ в мае 2020-го сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на черное золото, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь снизил добычу — на два миллиона баррелей в сутки от уровня, максимально возможного для августа.
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саудовская аравия, россия, опек, brent, экономика, wti (нефть)
Саудовская Аравия, Россия, ОПЕК, Brent, Экономика, WTI (нефть)
Цены на нефть резко выросли на фоне сокращения добычи рядом стран ОПЕК+

Цены на нефть растут более чем на 5 процентов на объявленном сокращении добычи ОПЕК+

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкНефтеперекачивающая станции НПС -21 в Амурской области
Нефтеперекачивающая станции НПС -21 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Нефтеперекачивающая станции НПС -21 в Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост более чем на пять процентов на фоне решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу, свидетельствуют данные торгов.
К 1.07 мск майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 7,12%, до 81,09 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 1.18 мск росла на 7,13%, до 85,59 доллара за баррель.
Ранее страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей.
Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей).
Страны ОПЕК+ в мае 2020-го сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на черное золото, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь снизил добычу — на два миллиона баррелей в сутки от уровня, максимально возможного для августа.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Россия в координации со странами ОПЕК+ сократит нефтедобычу
Вчера, 17:16
 
Саудовская АравияРоссияОПЕКBrentЭкономикаWTI (нефть)
 
 
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