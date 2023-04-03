https://ria.ru/20230403/ogranicheniya-1862705273.html

США продлили экспортные ограничения для Utair и AzurAir

США продлили экспортные ограничения для Utair и AzurAir - РИА Новости, 03.04.2023

США продлили экспортные ограничения для Utair и AzurAir

Министерство торговли США продлило на полгода экспортные ограничения для российских авиакомпаний Utair и AzurAir, следует из документов федерального регистра. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:00

2023-04-03T17:00

2023-04-03T17:23

экономика

россия

сша

ютэйр

санкции в отношении россии

санкции

в мире

министерство торговли сша

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Министерство торговли США продлило на полгода экспортные ограничения для российских авиакомпаний Utair и AzurAir, следует из документов федерального регистра. "Это постановление вступает в силу немедленно и длится 180 дней", - указано в обоих документах ведомства. Там также отмечается, что копии указанных постановлений должны быть переданы Utair и AzurAir, а также опубликованы в федеральном регистре 4 апреля. Ранее Минторг продлевал действие экспортных ограничений в отношении обеих авиакомпаний в октябре 2022 года. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230331/aeroflot-1862225137.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сша, ютэйр, санкции в отношении россии, санкции, в мире, министерство торговли сша, новости - туризм