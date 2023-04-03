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США продлили экспортные ограничения для Utair и AzurAir - РИА Новости, 03.04.2023
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Туризм
 
17:00 03.04.2023 (обновлено: 17:23 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ogranicheniya-1862705273.html
США продлили экспортные ограничения для Utair и AzurAir
США продлили экспортные ограничения для Utair и AzurAir - РИА Новости, 03.04.2023
США продлили экспортные ограничения для Utair и AzurAir
Министерство торговли США продлило на полгода экспортные ограничения для российских авиакомпаний Utair и AzurAir, следует из документов федерального регистра. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:00
2023-04-03T17:23
экономика
россия
сша
ютэйр
санкции в отношении россии
санкции
в мире
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Министерство торговли США продлило на полгода экспортные ограничения для российских авиакомпаний Utair и AzurAir, следует из документов федерального регистра. "Это постановление вступает в силу немедленно и длится 180 дней", - указано в обоих документах ведомства. Там также отмечается, что копии указанных постановлений должны быть переданы Utair и AzurAir, а также опубликованы в федеральном регистре 4 апреля. Ранее Минторг продлевал действие экспортных ограничений в отношении обеих авиакомпаний в октябре 2022 года. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230331/aeroflot-1862225137.html
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html
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Экономика, Россия, США, ЮТэйр, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Министерство торговли США, Туризм, Новости - Туризм
США продлили экспортные ограничения для Utair и AzurAir

Минторг США продлил на 180 дней экспортные ограничения для Utair и AzurAir

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Министерство торговли США продлило на полгода экспортные ограничения для российских авиакомпаний Utair и AzurAir, следует из документов федерального регистра.
"Это постановление вступает в силу немедленно и длится 180 дней", - указано в обоих документах ведомства.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота"
31 марта, 16:38
Там также отмечается, что копии указанных постановлений должны быть переданы Utair и AzurAir, а также опубликованы в федеральном регистре 4 апреля.
Ранее Минторг продлевал действие экспортных ограничений в отношении обеих авиакомпаний в октябре 2022 года.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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