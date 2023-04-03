https://ria.ru/20230403/obzhalovanie-1862689469.html

Защита обжаловала арест американского журналиста WSJ

Защита обжаловала арест американского журналиста WSJ - РИА Новости, 03.04.2023

Защита обжаловала арест американского журналиста WSJ

Защита обжаловала постановление суда об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:20

2023-04-03T16:20

2023-04-03T16:20

россия

екатеринбург

москва

мария захарова

мария пейчинович-бурич

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет европы

евросоюз

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Защита обжаловала постановление суда об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском районном суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в отношении Гершковича", - рассказал собеседник агентства.В минувший четверг, 30 марта, ФСБ РФ о задержании корреспондента московского бюро WSJ Гершковича в Екатеринбурге: по данным спецслужбы, он собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия.В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш наряду с прочими осудили арест Гершковича.

https://ria.ru/20230331/bayden-1862213061.html

https://ria.ru/20230402/gershkovich-1862490302.html

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россия, екатеринбург, москва, мария захарова, мария пейчинович-бурич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз