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Защита обжаловала арест американского журналиста WSJ - РИА Новости, 03.04.2023
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16:20 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/obzhalovanie-1862689469.html
Защита обжаловала арест американского журналиста WSJ
Защита обжаловала арест американского журналиста WSJ - РИА Новости, 03.04.2023
Защита обжаловала арест американского журналиста WSJ
Защита обжаловала постановление суда об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:20
2023-04-03T16:20
россия
екатеринбург
москва
мария захарова
мария пейчинович-бурич
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет европы
евросоюз
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Защита обжаловала постановление суда об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском районном суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в отношении Гершковича", - рассказал собеседник агентства.В минувший четверг, 30 марта, ФСБ РФ о задержании корреспондента московского бюро WSJ Гершковича в Екатеринбурге: по данным спецслужбы, он собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия.В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш наряду с прочими осудили арест Гершковича.
https://ria.ru/20230331/bayden-1862213061.html
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россия, екатеринбург, москва, мария захарова, мария пейчинович-бурич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз
Россия, Екатеринбург, Москва, Мария Захарова, Мария Пейчинович-Бурич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Европы, Евросоюз
Защита обжаловала арест американского журналиста WSJ

Защита обжаловала постановление суда об аресте американского журналиста WSJ Гершковича

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Защита обжаловала постановление суда об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском районном суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в отношении Гершковича", - рассказал собеседник агентства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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31 марта, 16:10
В минувший четверг, 30 марта, ФСБ РФ о задержании корреспондента московского бюро WSJ Гершковича в Екатеринбурге: по данным спецслужбы, он собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия.
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш наряду с прочими осудили арест Гершковича.
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2 апреля, 17:32
 
РоссияЕкатеринбургМоскваМария ЗахароваМария Пейчинович-БуричФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет ЕвропыЕвросоюз
 
 
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