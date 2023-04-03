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Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/obstrel-1862771774.html
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 03.04.2023
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 21.10 обстреляли Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T21:57
2023-04-03T21:57
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 21.10 обстреляли Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.10 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм" - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Ясиноватой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 21.10 обстреляли Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.10 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм" - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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