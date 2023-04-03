https://ria.ru/20230403/obstrel-1862771774.html

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 03.04.2023

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в 21.10 обстреляли Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T21:57

2023-04-03T21:57

2023-04-03T21:57

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 21.10 обстреляли Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.10 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм" - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия